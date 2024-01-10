ЄС планує передати Україні $15 мільярдів доходів від заморожених активів РФ. Але деякі країни побоюються конфіскації

Країни "Великої сімки" (G7) обмірковують, як використати близько 260 млрд євро, що належать російському центральному банку, на користь України. Водночас європейські країни роблять невеликі кроки до використання доходів від активів у розмірі 15 млрд євро.

Як пише Financial Times, країни ЄС побоюються несприятливих наслідків і зосереджені над отриманням прибутку, який фінансові установи одержують, володіючи активами, передає Forbes.

10 січня представники держав-членів зустрічаються, щоб обговорити нещодавню пропозицію, яка передбачає залучення для України 15 млрд євро із заморожених активів Росії.

Такі країни, як Німеччина, Франція та Бельгія, де зберігається основна частина 210 млрд євро, заморожених у Європі, побоюються переходу від простого огородження прибутків фінансових установ, до фактичної конфіскації.

"Давайте послухаємо експертів з цієї теми, у тому сенсі, що в якийсь момент існує зобовʼязання відшкодувати збитки Україні, але, звісно, потрібна правова база", – заявив на цьому тижні премʼєр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.

Бельгія тільки-но прийняла на себе обовʼязки головування в Європейській раді терміном на шість місяців і очолює переговори. Однак деякі чиновники стурбовані тим, що країна, в якій застрягли 191 млрд євро, що належать Росії, може виявитися не найкращим посередником.

"Бельгія обіцяла продовжити роботу, але відчувається, що вони не горять бажанням це робити", – сказав один дипломат ЄС.

Де Кроо припустив, що Бельгія не накладатиме вето на використання активів, якщо інші країни погодяться.

Раінше Європейський центральний банк попередив, що доступ до прибутків Euroclear, центрального депозитарію цінних паперів, який володіє активами в Бельгії, може дестабілізувати фінансову систему, а захоплення самих активів було б ще ризикованішим.

За даними Мінфіну РФ, через західні санкції Росія втратила доступ майже до половини золотовалютних резервів – близько $300 млрд із приблизно $640 млрд.

Раніше ЗМІ писали, що країни "Великої сімки" активізували переговори щодо конфіскації російських активів, заморожених після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це може бути повʼязано з тим, що ЄС поки що не вирішив питання про виділення Україні 50 млрд євро, а Конгрес США зволікає з ухваленням пакета допомоги Києву на $61 млрд.

Як повідомлялося, Єврокомісія 12 грудня представила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів, це рішення ще має затвердити Європейська рада.

За оцінками Єврокомісії, це принесе до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду.