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Росія рекордно збільшила обсяги буріння нафтових свердловин попри санкції

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нафта

За підсумками 2023 року Росія змогла довести обсяги буріння нових нафтових свердловин до другого максимального в історії показника, попри запроваджені проти нафтової промисловості санкції.

Лише за 11 місяців минулого року у РФ пробурили нафтовидобувні свердловини загальною глибиною 28,1 тис. км, повідомляє Bloomberg.

Загалом за підсумками 2023 року загальна довжина пробурених свердловин має перевищити 30 тис. км, підрахували у російській консалтинговій компанії "Яків та Партнери" (колишня McKinsey у Росії).

"Шалені темпи буріння на тлі досить сталого видобутку також є ознакою певних довгострокових проблем, які можуть виникнути в нафтовому секторі Росії в результаті міжнародної ізоляції Москви. Промисловість докладає більше зусиль, щоб зберегти видобуток зі своїх найстаріших свердловин, тоді як нові проєкти, які підтримуватимуть видобуток у найближчі десятиліття, повинні адаптуватися до нових обставин", – зазначає Bloomberg.

Росія рекордно збільшила обсяги буріння нафтових свердловин попри санкції 01

Водночас агентство зауважує, що збільшення обсягів буріння у РФ відбувається попри санкції західних країн проти енергетичної галузі країни, яка є ключовим джерелом коштів для фінансування війни в Україні.

Два з найбільших у світі постачальників нафтосервісних послуг – Halliburton Co. і Baker Hughes Co. – офіційно пішли з Росії ще у 2022 році, але їх колишні підрозділи продовжують працювати під керівництвом місцевого менеджменту. Ще два нафтосервісні гіганти – SLB і Weatherford International Plc – продовжують працювати в РФ, запевняючи, що дотримуються санкцій.

Вихід великих західних нафтосервісних компаній з Росії мав мінімальний вплив, оскільки залишив недоторканими їхні місцеві дочірні компанії. Ці операції "здебільшого були продані керівництву, зберігаючи ноу-хау, накопичені роками", – зауважив провідний аналітик агентства Kpler Віктор Катона.

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Як повідомлялося, у квітні 2023 року НАЗК внесло корпорацію SLB (колишня Schlumberger) до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що, попри вторгнення Росії в Україну, компанія розширює свій російський бізнес.

Як повідомили в Агентстві, лише з травня по жовтень 2022 року SLB поставила на російські підприємства понад 900 партій своїх товарів. На власному ж сайті компанія відкрито заявляє, що принесла до бюджету держави-терориста податків на суму понад $4,5 млрд.

Раніше агентство Reuters з'ясувало, що SLB після вторгнення Росії в Україну розширила свій бізнес у Росії, отримуючи контракти на обслуговування та обладнання від конкурентів – Halliburton Co і Baker Hughes Co, які пішли з російського ринку.

SLB раніше порушувала урядові санкції, накладені на країни, де вона працює. У 2015 році підрозділ SLB визнав себе винним у порушенні санкцій, пов’язаних з Іраном і Суданом, сплативши штраф у розмірі $237,2 млн Міністерству юстиції США.

У 2021 році SLB заплатила $1,4 млн за порушення санкцій, пов’язаних з Україною, її дочірньою компанією Cameron International Corp за надання послуг російській енергетичній компанії "Газпром-Нєфть Шельф".

Автор: Михайло Орлюк
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Треба зрозуміти і пробачити власників цих компаній - в них грошей не вистачає на саме найнеобхідніше (без Майбахів і діамантових кольє ніяк не можна обійтися ).
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10.01.2024 16:06 Відповісти
Не здивуюся, коли з'ясується, що саме ця нафтова підрісня забеспечує бойкотування поставок далекобійних ракет в Україну, щоб не роздовбали їхній кривавий бізнес в балалайні.
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10.01.2024 23:33 Відповісти
 
 