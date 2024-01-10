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Новий уряд Польщі закликав ЄС скасувати торгові преференції для України

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

секерський

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський звернувся до єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса із застереженнями, що Польща проти торгівельних поступок для України.

Про це пише Радіо Свобода із посиланням на лист міністра, який є у розпорядженні журналістів.

У своєму листі Секерський, який заступив на посаду 13 грудня 2023 року, дав зрозуміти, що позиція нового польського уряду щодо проблем у торгівлі з Україною мало змінилася.

"Щодо можливого продовження торгових преференцій щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України ще на рік – хочу підкреслити, що в принципі я проти такого рішення", – зазначив він.

Міністр перелічив у листі різні групи українських товарів, надмірний імпорт яких нібито створює ринкові проблеми та загрози в Польщі. Вони виникають "не лише в секторах кукурудзи, пшениці та ріпаку, але також у секторах цукру, м’яса птиці, яєць, ягід (особливо замороженої малини) чи яблучного концентрату".

Скасування квот для українського цукру спричинило збільшення його імпорту до ЄС у сезоні 2022/2023 в 20 разів порівняно з обсягом квоти, встановленої в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, зауважив польський міністр.

"Негайна лібералізація імпорту сприяє не стільки економіці України, скільки збільшенню прибутків невеликої групи олігархів, які часто розташовують свій капітал за межами України", – зазначив польський міністр і запропонував перейти на поступову взаємну лібералізацію ринків між Україною та ЄС.

"Потрібні механізми, які б ефективно захищали ринки держав-членів ЄС, зокрема ринки прифронтових країн, від подальшого зростання імпорту сільськогосподарської продукції з України та його негативних наслідків для прибутковості сільськогосподарського виробництва та діяльності сімейних ферм в ЄС. Це мають бути механізми, прийнятні для всіх зацікавлених сторін – держав-членів, Європейської комісії та України", – зазначив Секерський.

Із можливих рішень польський міністр назвав повернення квот для "найбільш чутливих товарів" – це, серед іншого, цукор, м'ясо птиці, яйця.

Також, ідеться в листі, потрібно забезпечити можливість автоматичного повторного запровадження тарифів, коли імпорт перевищує певні обсяги. А ще Україна має швидше привести своє законодавство у відповідність до перелічених в Угоді про асоціацію нормативних актів ЄС.

Для пошуку спільних рішень Секерський підтвердив готовність Польщі до переговорів у межах Координаційної платформи ЄС, у якій беруть участь Україна, Єврокомісія та сусідні з Україною країни. Попередній уряд відмовився від участі в цій платформі як протест після того, як Єврокомісія не продовжила ембарго ЄС на українське зерно.

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Нагадаємо, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

Наразі тривають переговори України щодо запровадження механізму ліцензування експорту українських агротоварів з обов'язковою верифікацією в кожній із п'яти країн, відомо, що конкретних домовленостей вдалося досягти з Болгарією.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+4
Окрім зерна, польська курва заборонила понад 40 найменувань української агропродукції. Горіхи, малину, мед - також постачають агробарони? Чи ти проплачений довпойоп?
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10.01.2024 18:59
+3
Ну це не "уряд", це звернення міністра до Єврокомісара.
Журналістам- плюс, дуже звабливо написали.
А от коли буде офіційна позиція Уряду Польщі, будемо і говорити "уряд".
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10.01.2024 15:36
+3
Ось власники найбільших експортерів, нехай домовляються з ними
Kernel Holding S. A. через кіпрську Namsen LTD є Андрій Веревський $1 041 млн, 8 місце у «ТОП-100 найбагатших людей України».
"Укрлендфармінг" власник Олег Бахматюк проживає 3 рік у Австрії та не повертається в Україну через рішення Вищого антикорупційного суду про заочний арешт.
"ADM"власник Archer Daniels Midland Company.
Кінцевими бенефіціарами «Агропросперісу» є два бізнесмени зі США Джордж Рор і Моріс Табасінік, власники глобального холдингу «NCH Capital». Вони також володіють однойменним банком в Україні - «Агропросперіс Банк»
"Нібулон" власник А.Вадатурський.
"Glencore"власники Qatar Investment Authority, Ivan Glasenberg, Harris Associates, BlackRock, Daniel Maté, Telis Mistakidis і Norges Bank.
Основний бенефіціар - "COFCO" (КНР)
"Trepfin" власник Касімов Фарход Узбекистан
Луї Дрейфус Україна ЛТД» є Sungrain Holding SA (93,53%), Louis Dreyfus Company European Ventures B.V. (6,47%). Розмір статутного капіталу - 14,29 млн грн.
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10.01.2024 17:32
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Ну це не "уряд", це звернення міністра до Єврокомісара.
Журналістам- плюс, дуже звабливо написали.
А от коли буде офіційна позиція Уряду Польщі, будемо і говорити "уряд".
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10.01.2024 15:36 Відповісти
Офіційну позицію ми вже бачили, коли місяць були закриті кордони.
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10.01.2024 19:12 Відповісти
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10.01.2024 16:59 Відповісти
Окрім зерна, польська курва заборонила понад 40 найменувань української агропродукції. Горіхи, малину, мед - також постачають агробарони? Чи ти проплачений довпойоп?
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10.01.2024 18:59 Відповісти
Поляки хочуть доляху))
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10.01.2024 17:24 Відповісти
Ось власники найбільших експортерів, нехай домовляються з ними
Kernel Holding S. A. через кіпрську Namsen LTD є Андрій Веревський $1 041 млн, 8 місце у «ТОП-100 найбагатших людей України».
"Укрлендфармінг" власник Олег Бахматюк проживає 3 рік у Австрії та не повертається в Україну через рішення Вищого антикорупційного суду про заочний арешт.
"ADM"власник Archer Daniels Midland Company.
Кінцевими бенефіціарами «Агропросперісу» є два бізнесмени зі США Джордж Рор і Моріс Табасінік, власники глобального холдингу «NCH Capital». Вони також володіють однойменним банком в Україні - «Агропросперіс Банк»
"Нібулон" власник А.Вадатурський.
"Glencore"власники Qatar Investment Authority, Ivan Glasenberg, Harris Associates, BlackRock, Daniel Maté, Telis Mistakidis і Norges Bank.
Основний бенефіціар - "COFCO" (КНР)
"Trepfin" власник Касімов Фарход Узбекистан
Луї Дрейфус Україна ЛТД» є Sungrain Holding SA (93,53%), Louis Dreyfus Company European Ventures B.V. (6,47%). Розмір статутного капіталу - 14,29 млн грн.
показати весь коментар
10.01.2024 17:32 Відповісти
Скажи, хто з агроолігархів вивозить з України горіхи? А мед? А фрукти? Чи українські люди не мають права вирощувати городину для продажу закордон лише тому що тобі так хочеться? Чи може ти кончений довпойоп і не розумієш, що на всіх цих агрофірмах працюють пересічні українці і мають роботу?
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10.01.2024 19:02 Відповісти
Заспокойся додік, ніхто незабороняє вирощувати українцю городину.
Експортують великі трейдери посередники які формують партії в тисячи тон, вони і мають надприбуток, а не ті дрібні пасічники та фермери у яких за безцінь беруть .
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10.01.2024 20:32 Відповісти
Дегенерат проплачений, назви великі фірми які експортують горіхи, малину чи мед.
Чому мої родичі, які виростили полуницю в Україні, на своєму полі не можуть її відвести у польщу місцевим ресторанам? Може тому що польські підри заборонили ввезення дешевих українських продуктів на свій ринок?! Тобто ти виродок недоробоений, тупо захищаєш ляхів, і їхній бізнес, на українських трудяг тобі тупо насрати, головне гроші заробити від ненажерливого пана.
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10.01.2024 21:15 Відповісти
"дешеві українські продукти"
продавайте в українські мережі.хто тобі забороняє продавати вдома для українців ?
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10.01.2024 21:29 Відповісти
По стилю спілкування --ти просто проплачений бот,кацап і провокатор.
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11.01.2024 08:35 Відповісти
Ба. Які знайомі ліца. Як і принято у них -жодної гривні податку не сплатили.
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10.01.2024 17:35 Відповісти
так, польске барахло везуть через діряві кордони в Україну, і ніяких податків не платиться. А потім ти дивуєшся чому польське дешевше за українське.
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10.01.2024 19:11 Відповісти
Українці просто зобовязані бойкотувати польські товари!
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10.01.2024 18:32 Відповісти
Від угоди Україна-ЄС більше всього виграли ляхи, бо саме вони збільшили експорт в Україну з 4 млрд у 2021- у до 10 млрд у 2023, і це ми не рахуємо контрабас польського барахла, який не зупиняється через діряві кордони.
До речі, саме ляхи лобіювали відкриття європейського ринку для України, аби самим влізти на український ринок і своїм дотаційним барахлом знищувати українських виробників.
Тобто якщо зепідри не закриють український ринок для ляхів у разі закриття нам ринку ЄС, то це буде доказ того, що зекондоми вороги української економіки
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10.01.2024 19:09 Відповісти
Ну що синку допомогли тобі твої ляхи?
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11.01.2024 00:25 Відповісти
Та майте совість---міліони біженців саме в Польщі..
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11.01.2024 08:37 Відповісти
 
 