Новий уряд Польщі закликав ЄС скасувати торгові преференції для України

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський звернувся до єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса із застереженнями, що Польща проти торгівельних поступок для України.

Про це пише Радіо Свобода із посиланням на лист міністра, який є у розпорядженні журналістів.

У своєму листі Секерський, який заступив на посаду 13 грудня 2023 року, дав зрозуміти, що позиція нового польського уряду щодо проблем у торгівлі з Україною мало змінилася.

"Щодо можливого продовження торгових преференцій щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України ще на рік – хочу підкреслити, що в принципі я проти такого рішення", – зазначив він.

Міністр перелічив у листі різні групи українських товарів, надмірний імпорт яких нібито створює ринкові проблеми та загрози в Польщі. Вони виникають "не лише в секторах кукурудзи, пшениці та ріпаку, але також у секторах цукру, м’яса птиці, яєць, ягід (особливо замороженої малини) чи яблучного концентрату".

Скасування квот для українського цукру спричинило збільшення його імпорту до ЄС у сезоні 2022/2023 в 20 разів порівняно з обсягом квоти, встановленої в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, зауважив польський міністр.

"Негайна лібералізація імпорту сприяє не стільки економіці України, скільки збільшенню прибутків невеликої групи олігархів, які часто розташовують свій капітал за межами України", – зазначив польський міністр і запропонував перейти на поступову взаємну лібералізацію ринків між Україною та ЄС.

"Потрібні механізми, які б ефективно захищали ринки держав-членів ЄС, зокрема ринки прифронтових країн, від подальшого зростання імпорту сільськогосподарської продукції з України та його негативних наслідків для прибутковості сільськогосподарського виробництва та діяльності сімейних ферм в ЄС. Це мають бути механізми, прийнятні для всіх зацікавлених сторін – держав-членів, Європейської комісії та України", – зазначив Секерський.

Із можливих рішень польський міністр назвав повернення квот для "найбільш чутливих товарів" – це, серед іншого, цукор, м'ясо птиці, яйця.

Також, ідеться в листі, потрібно забезпечити можливість автоматичного повторного запровадження тарифів, коли імпорт перевищує певні обсяги. А ще Україна має швидше привести своє законодавство у відповідність до перелічених в Угоді про асоціацію нормативних актів ЄС.

Для пошуку спільних рішень Секерський підтвердив готовність Польщі до переговорів у межах Координаційної платформи ЄС, у якій беруть участь Україна, Єврокомісія та сусідні з Україною країни. Попередній уряд відмовився від участі в цій платформі як протест після того, як Єврокомісія не продовжила ембарго ЄС на українське зерно.

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Нагадаємо, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

Наразі тривають переговори України щодо запровадження механізму ліцензування експорту українських агротоварів з обов'язковою верифікацією в кожній із п'яти країн, відомо, що конкретних домовленостей вдалося досягти з Болгарією.