Звільнений через російський паспорт екссуддя Верховного суду Львов поновився на посаді (оновлено)

Суд задовольнив позов колишнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова та поновив його на посаді судді ВСУ.

Відповідне рішення Київський окружний адміністративний суд ухвалив 10 січня, повідомляє Радіо Свобода.

"Зобовʼязати Верховний суд зарахувати Львова Богдана Юрійовича до штату Верховного суду", – зачитала рішення суддя Київського окружного адміністративного суду Альона Кушнова.

Також суд постановив стягнути з Верховного суду заробітну плату Львова за час "вимушеного прогулу".

Представниця Верховного суду відмовилася коментувати, чи будуть подавати апеляцію на це рішення Київського окружного адміністративного суду.

Напередодні судового засідання голова Верховного суду Станіслав Кравченко також відмовився прямо відповісти, чи буде Верховний суд подавати апеляційну скаргу в разі задоволення позову Львова. Однак після винесення рішення він запевнив, що Верховний Суд оскаржить рішення Київського окружного адміністративного суду про поновлення Львова на посаді судді ВСУ.

"Ми оскаржимо це рішення суду", – сказав Кравченко у коментарі Укрінформу.

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Як повідомлялося, у процесі розгляду позову Богдан Львов надав докази, що Державна міграційна служба України зупинила розгляд подання Комісії з питань громадянства при президентові України про припинення українського громадянства Богдана Львова. У Держміграції відмовилися коментувати причини такого рішення, пославшись на "конфіденційність" такої інформації.

Нагадаємо, 3 жовтня 2022 року СБУ підтвердила наявність російського громадянства у заступника голови українського Верховного суду, очільника Касаційного господарського суду у його складі Богдана Львова.

Однак спочатку судді не змогли зібрати необхідної кількості голосів для його звільнення із займаної посади. Але вже 5 жовтня голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував зі штату суду суддю Богдана Львова своїм наказом.

7 жовтня 2022 року петиція на сайті президента про позбавлення Львова українського громадянства набрала 25 тисяч підписів. 22 жовтня президент Володимир Зеленський відповів на петицію – доручив Комісії з питань громадянства при Офісі президента перевірити наявність підстав для припинення українського громадянства Богдана Львова. З того часу про результати розгляду цього питання ані в Офісі президента, ані в Державній міграційній службі не повідомляли.

Раніше журналісти програми "Схеми" з’ясували, що Богдан Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017 році обрала його до реформованого Верховного суду.

Крім того, саме за російським паспортом Богдана Львова проводились операції з незадекларованою нерухомістю його родини в Москві. При цьому у своїх деклараціях Львов ніколи не згадував про наявність у його родини майна в Росії.