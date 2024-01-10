Нове житло замість зруйнованого: Українці вже забронювали 500 сертифікатів

Українці вже забронювали кошти на 500 житлових сертифікатів, отриманих як компенсація за зруйноване російськими окупантами житло, в межах програми "єВідновлення".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Кошти на 500 житлових сертифікатів заброньовано. Уже найближчим часом ці українці зможуть витратити їх на нову оселю. Житлові сертифікати надають компенсацію на придбання нової квартири чи будинку, якщо майно було повністю зруйноване", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, для того, щоб отримати житловий сертифікат необхідно: подати заяву в "Дії" про зруйноване майно; зачекати, поки комісія органу місцевого самоврядування визначить суму компенсації та отримати житловий сертифікат у застосунку.

Після того, необхідно обрати нове житло та забронювати кошти в "Дії". Протягом 5 робочих днів у застосунку надійде підтвердження. Далі – припинення права власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.

Загалом українці вже подали понад 8 тисяч заяв про зруйноване майно у "Дії". Із них понад 2 тисячі людей вже мають згенеровані сертифікати на понад 3,6 млрд грн. Заброньовано вже понад 1,1 млрд грн.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що послуга обміну житлових сертифікатів, що видаються у якості компенсації за зруйновану внаслідок російської агресії нерухомість, на інше житло запрацює в "Дії" до 25 грудня.

Нагадаємо, з 1 серпня українці можуть через "Дію" подати заяву на компенсацію та отримати житловий сертифікат для купівлі нового житла в рамках другого етапу реалізації державної програми "єВідновлення".

Подати заяву можуть тільки одноосібні власники житла, чия оселя: зруйнована через бойові дії після 24 лютого; не підлягає відновленню; розміщена на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій; право власності на неї є в Державному реєстрі речових прав. Крім того, власник житла не повинен мати судимості за злочини проти основ національної безпеки.

Отримані у якості компенсації за зруйноване житло за програмою "єВідновлення" ваучери також можна буде використати, оплативши ними перший внесок за програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя".