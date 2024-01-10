СБУ викрила махінації з ПДВ на 1,3 мільярда через фіктивне працевлаштування людей з інвалідністю

Правоохоронці викрито ділків, які намагалися вивести 1,3 млрд грн з державного бюджету як незаконне відшкодування податку на додану вартість.

Як повідомляє пресцентр СБУ, організатором схеми виявився підприємець із Києва, який фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю. Це дозволяло йому оформляти податкові пільги і отримувати компенсацію від держави.

"За даними слідства, для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних комерційних структур у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Вони підшукували осіб з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату власних компаній, але за фактом на робочому місці вони не з’являлися і не були задіяні у виробничому процесі", – пояснили в СБУ.

При цьому, контролюючим органам ділки звітували, що пільгова категорія населення становить більше половини штатної чисельності персоналу підприємств. У такий спосіб ділки отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 млрд грн.

Під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях фігурантів вилучено: мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності, а також документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.

Триває слідство у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.