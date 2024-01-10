В уряді не бачать можливості для зменшення кількості отримувачів субсидій

Зменшення розміру субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в Україні не очікується.

Про це перший заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак заявила в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Субсидія найживіший інструмент соціальної підтримки, він дуже швидко реагує на всі зміни показників. Після підвищення соціальних виплат збільшиться розмір доходів громадян, і якщо не буде змін тарифів, це може означати, що сім'я має більше доходів. А формула з надання субсидій розраховується таким чином, щоб не більше ніж 15% доходів витрачалися на комунальні послуги", – сказала Марчак.

Водночас вона зазначила, що розмір субсидії також реагує на зміну тарифів.

"Загалом, я хотіла б заспокоїти, точно не передбачається скорочення розміру субсидій, не передбачається скорочення фінансування на субсидії, а навпаки, на 2024 рік у нас передбачено збільшення видатків на житлово-комунальні субсидії в державному бюджеті", – додала Марчак.

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Як повідомлялося, станом на жовтень минулого року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримували 1,3 млн родин, її середній розмір становив 760 грн на сім'ю. Ще 1,2 млн сімей отримували пільги на оплату житлово-комунальних послуг, середній розмір таких пільг – 850 грн на місяць.

У держбюджеті на 2024 рік видатки на виплату субсидій і пільг передбачені на рівні 49,9 мільярда гривень, що на 12 млрд грн більше, ніж було у 2023 році.