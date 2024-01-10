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Великі мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз

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Із 9 по 10 січня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 16 копійок, до 28,82 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На автозаправних станціях Neftek і VostokGaz літр цього виду пального здешевшав на 1 грн – до 28,49 грн/л і 27,99 грн/л відповідно.

На станціях U.GO ціна на газ зменшилася на 28 копійок – до 29,03 грн/л. Мережа Shell за добу скинула на цей вид пального 45 копійок – до 28,7 грн/л.

У таких мережах як Amic, "Кворум", Rodnik, "Авіас", "Катрал" та інших автогаз здешевшав на 11-60 копійок.

Автор: Юлiя Недашківська
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10.01.2024 13:13 Відповісти
тихше - а то набіжить прігожинські холуї кричати зрада
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10.01.2024 13:23 Відповісти
 
 