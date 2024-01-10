БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2629 відвідувачів онлайн
Новини Влада
5 459 17
ВР (2528) Рахункова палата (158) Піщанська (11)

Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати попри застереження послів "Великої сімки"

Новини БізнесЦензор Влада

ольга,піщанська

Верховна Рада призначила головою Рахункової палати ексочільницю Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську.

За відповідне рішення проголосували 252 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Парламент призначив Головою Рахункової палати Ольгу Піщанську. До цього вона займала посаду голови АМКУ. За – 252... попри застереження міжнародних партнерів", – зазначив він.

Призначення Піщанської мали розглянути ще в грудні минулого року, але питання відклали, оскільки сигнальне голосування показало, що для ухвалення рішення може не вистачити голосів. 

Раніше посли країни "Великої сімки" публічно закликали не призначати членів Рахункової палати до зміни процедури відбору.

Як повідомлялося, до вересня Ольга Піщанська обіймала посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Піщанська очолювала АМКУ з липня 2020 року. До призначення в АМКУ вона займалася організацією закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та мала низку приватних компаній.

Журналісти також з'ясували, що сестра Ольги Піщанської Світлана стала директором італійської компанії, на яку раніше була оформлена вілла на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі, що належить президенту Володимиру Зеленському. Світлана Піщанська також фігурувала серед великих спонсорів партії "Слуга народу" та заявляла про особисте знайомство з президентом.

У свою чергу Ольга Піщанська стверджувала, що у разі її кар'єрного зростання після обрання Зеленського "про кумівство не йдеться".

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+19
Це відповідь---чому нас нехочуть бачити в ЄС і НАТО і чому нам відмовляються в наданні коштів і зброї
показати весь коментар
10.01.2024 12:56
+17
Розвалила Антимонопольний -розвалить і Рахункову .

Зробили разом !

Вже наржались , чи ще не повністю ?
показати весь коментар
10.01.2024 12:56
+13
Подельница вазелнского, он на ее сестру активы оформлял
показати весь коментар
10.01.2024 13:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розвалила Антимонопольний -розвалить і Рахункову .

Зробили разом !

Вже наржались , чи ще не повністю ?
показати весь коментар
10.01.2024 12:56 Відповісти
Ермак призначив шмару , сестра якої отримала нагороду від НКВД і є довіреною СІМЕЙКИ ЗЕіудИ Все йде по -плану Путлера голусування , щоб G7 відмовились від допомоги
показати весь коментар
10.01.2024 23:12 Відповісти
Це відповідь---чому нас нехочуть бачити в ЄС і НАТО і чому нам відмовляються в наданні коштів і зброї
показати весь коментар
10.01.2024 12:56 Відповісти
хіба зєльйонаму ШАПІТО є місце в NATO та EU ??
показати весь коментар
10.01.2024 15:41 Відповісти
Подельница вазелнского, он на ее сестру активы оформлял
показати весь коментар
10.01.2024 13:06 Відповісти
Пепельниця .

Іншими словами шістка .
показати весь коментар
10.01.2024 13:27 Відповісти
Так, а що ж дивного, чергова перелякана, але вкраааааай розумна з зелених. Жись удалася.
показати весь коментар
10.01.2024 13:39 Відповісти
хранітєлі зєльоного очага
показати весь коментар
10.01.2024 13:46 Відповісти
Ну, хоть у кого то жизнь удалась. А то кого не спросишь - у всех жопа.
показати весь коментар
10.01.2024 13:55 Відповісти
Зеленський, як і ригоАНАЛИ, гадить на ОСТАНОК, як і де тільки може!!
Співпадіння… чи навмисно??
показати весь коментар
10.01.2024 16:36 Відповісти
в шапіто-94 українці взагалі є?
показати весь коментар
10.01.2024 16:39 Відповісти
Зеленський думає, що це "останок" лише першої каденції. За тим підуть початки відбудовно-забудовної другої.
показати весь коментар
10.01.2024 16:46 Відповісти
Де воно призначене, там розвал і занедбаність від власної її недолугості!!
А для цього і розуму та професіоналізму нетреба! Кадрові органи лише встигають трудову штампувати про займані нею посади!!
Пора її, іна місце Шмигаля посадити, щоб кадри встигли відпрацюват до БЕРЕЗНЯ…
показати весь коментар
10.01.2024 17:33 Відповісти
Мене цікавить: а звіт цієї піщанської був? Скільки монопольних змов вона розкрила за 4 роки, скільки мільярдів було повернуто в бюджет держави, скільком малим та середнім бізнесам було надано підтримку?
Ні?
"у разі її кар'єрного зростання після обрання Зеленського "про кумівство не йдеться"."
А про що йдеться? Як це називається? Чи так, як у рашистів: "ви нє панімаєтє, ета другоя"?
показати весь коментар
10.01.2024 23:11 Відповісти
А ЭТОТ нам рассказывает про кандидатство Украины в члены ЕС ... ага , чем жестче выстраивается во время этой войны по факту зеленый РАЙХ с небритым фюрерком и "борманом" Ермаком , тем больше от НЕГО разглагольствований в ежевечерних зверненнях о защите демократии , ЕС , НАТО ... А еще ЭТОТ будет продолжать кидать гнилые предъявы Западу , что мол мало нам помогаете ... Запад уже разобрался с кем имеет дело и резким ограничением финансирования Украины дает понять ЭТИМ и ЭТОМУ , что он не собирается далее финансировать построение в Украине страны-концлагеря и диктатуры! А подобным кадровым назначением ЭТОТ очередной раз показывает Западу , что ОН НЕАДЕКВАТЕН ! Бедная Украина !
показати весь коментар
10.01.2024 18:21 Відповісти
ти вже можеш претендувати на більш високе звання підгузка з-під дітей зе-лідора...
і де вас лише таку тупорилу зелено-ватну гидоту вирощують???
показати весь коментар
10.01.2024 19:31 Відповісти
 
 