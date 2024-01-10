У Мінсополітики назвали розмір індексації пенсій в цьому році

Пенсії у 2024 році буде проіндексовано, за попередніми розрахунками, на 13%.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак, передає Інтерфакс-Україна.



"На 2024 рік у нас також передбачається індексація. Точний розмір буде розрахований виходячи з показників макроекономіки, які ми бачитимемо на середину лютого. Але, попередньо, ми очікуємо на підвищення приблизно на 13%", – зазначила вона.



За її словами, у такий спосіб пенсіонери будуть захищені від негативного впливу інфляції.

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що в разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися.

До того міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд України може зіткнутися з перспективою затримки виплати пенсій і зарплат держслужбовцям, якщо міжнародні партнери не ухвалять рішення про виділення обіцяної фінансової допомоги найближчим часом.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що індексація пенсій відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон.