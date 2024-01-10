СБУ затримала ексміліціонера, який збирав дані про оборонні заводи Запоріжжя

Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який збирав дані про оборонні заводи у Запоріжжі. Ним виявився ексзаступник начальника відділу колишнього обласного управління МВС, який у 2014 році звільнився зі служби.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисник намагався виявити у Запоріжжі та передати агресору геолокації підприємств, які виробляють боєприпаси для важкої бронетехніки та ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ.

Також він відслідковував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на території обласного центру.

Для цього він об’їжджав місто на громадському транспорті та приховано фіксував інфраструктурні об’єкти, які, на його думку, могли використовувати для базування українських військ або виробництва засобів ураження.

Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності російського агента та затримали його у власному помешканні.

У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для фото- і відеозйомки та комунікації з російським ГРУ.

Як пояснили в СБУ, на початку повномасштабного вторгнення його завербував кадровий військовий міноборони РФ, з яким вони ще за часів СРСР разом здобували вищу освіту. Восени 2023 року цей агент приступив до активного виконання ворожих завдань.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.