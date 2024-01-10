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Пенсія понад 5 мільйонів українців не перевищує 100 євро

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пенсия,пенсии

Станом на початок січня пенсії у понад 10 тис. грн отримували 1,15 млн українців, що становить лише 10,9% від загальної кількості пенсіонерів. Водночас пенсії менше 4000 гривень отримували понад 50% пенсіонерів.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

За даними Фонду, загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10 516 537 осіб. Середня пенсія дорівнює 5 385,25 грн.

Водночас половина пенсіонерів отримує виплати до 4 тисяч гривень.

Загалом розмір пенсій розподіляється так:

  • до 2000 гривень – 64 601 особа (0,6%), їхня середня пенсія – 1 234,09 грн,
  • від 2001 до 3000 гривень – 3 058 670 осіб (29,1%), середня пенсія – 2 618,74 грн,
  • від 3001 до 4000 гривень – 2 234 970 осіб (21,3%), середня пенсія – 3 546,54 грн,
  • від 4001 до 5000 гривень – 1 567 785 осіб (14,9%), середня пенсія – 4 406,45 грн,
  • від 5001 до 10000 гривень – 2 439 503 особи (23,2%), середня пенсія – 6 841,75 грн,
  • понад 10 000 гривень – 1 151 008 осіб (10,9%), середня пенсія – 14 786,47 грн.

Найвищі пенсії отримують у Києві. Її середній розмір становить 7 248,97 грн. Найменші – на Вінниччині – 4 532,66 грн.

Пенсія понад 5 мільйонів українців не перевищує 100 євро 01

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
Меньше 4 т.? Та майже всі ці 5 млн отримують мінімальні 2 з копійками , а підвищують постійно "ізбраним" пенсіонерам, а не тим кому це потрібно щоб вижити.
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10.01.2024 11:55
+6
Где-то прочитал , что содержание одного пленного ордынца обходится украинскому бюджету то ли в 10 тыс. грн. , то ли в 12 тыс. грн. Думаю , что это близко к правде . Получается, что пленная мразота более ценна для ЗЕвласти во влаве с их гундосым фронтменом , чем миллионы украинских пенсионеров . Хотя большинство этих нищих пенсионеров могут найти виноватого в этой ситуации , поглядев в зеркало - сами наголосовали на такую жизнь 21 апреля 2019 года , наглядевшись квартальчиков-сериальчиков и насмотревшись-наслушавшись по телеканалам Хасид-ТВ брехни про профессиональных украинских политиков и дипломатов. А ведь ОН вас за два дня до второго тура честно предупредил - "Я - ваш приговор!" Вот так и выглядит уже пятый год этот приговор. Так , что давайте к зеркалу , пенсионеры , к зеркалу - хоть увидите одного из миллионов виновников этой ситуации!
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10.01.2024 11:45
+4
Додайте до 10 000 гривневих пенсіонерів ще всіх кацапських полоненних,на яких держава
витрачає по 10 000гривень на кожного,от і вийде,що на одного кацапа приходиться 4 українських пенсіонера з песією в 2 500гривень...О це і є наш вирок,про який казав наш лідор...
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10.01.2024 13:45
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Где-то прочитал , что содержание одного пленного ордынца обходится украинскому бюджету то ли в 10 тыс. грн. , то ли в 12 тыс. грн. Думаю , что это близко к правде . Получается, что пленная мразота более ценна для ЗЕвласти во влаве с их гундосым фронтменом , чем миллионы украинских пенсионеров . Хотя большинство этих нищих пенсионеров могут найти виноватого в этой ситуации , поглядев в зеркало - сами наголосовали на такую жизнь 21 апреля 2019 года , наглядевшись квартальчиков-сериальчиков и насмотревшись-наслушавшись по телеканалам Хасид-ТВ брехни про профессиональных украинских политиков и дипломатов. А ведь ОН вас за два дня до второго тура честно предупредил - "Я - ваш приговор!" Вот так и выглядит уже пятый год этот приговор. Так , что давайте к зеркалу , пенсионеры , к зеркалу - хоть увидите одного из миллионов виновников этой ситуации!
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10.01.2024 11:45 Відповісти
Не содержание, а скорее отмывание на содержании пленных.
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10.01.2024 12:47 Відповісти
Враховуючи, що невійськові видатки бюджету до сьогодні, де-факто, компенсує Захід, можна сказати, що це європейські платники податків утримують руснявих полонених.
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10.01.2024 15:00 Відповісти
Да как вы не понимаете, что не важно, за кого голосуют. Важно, чтобы работали законы, чтобы была ответственность за политические решения, за воровство, за коррупцию. Наши воры, приезжая в хатынку на Запад ведут себя совершенно по другому, даже ПДД соблюдают.
А в США кто бы не был президентом, люди все равно хорошо живут.
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10.01.2024 15:28 Відповісти
ХА-ХА ,оце видав.Закон як дишло,куди повернув ,туди й вийшло.В Америці Конституція записана вже більше 300 років і за цей час до неї внесені лише близько 6 поправок.А в Україні? Дуже важливо за кого голосують,бо той за кого голосують має безпосередній вплив як на прийняття цих законів так і на контроль за їх виконанням.
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10.01.2024 17:47 Відповісти
27 лействущих 26
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11.01.2024 10:34 Відповісти
Меньше 4 т.? Та майже всі ці 5 млн отримують мінімальні 2 з копійками , а підвищують постійно "ізбраним" пенсіонерам, а не тим кому це потрібно щоб вижити.
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10.01.2024 11:55 Відповісти
Брехлива статистика, прото ті, хто отримує мало після першої ж пневмонії гинуть, бо таке пролікувати потрібно тисяч 5-6. Ну а відставних чинушок дофіга захорошу пенсію виживає. А на Вінниччині пенсійний фонд взагалі рекетом займається, але то інша історія.
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10.01.2024 12:31 Відповісти
Якщо ви знаєте про рекет--чому не пишете заяву в поліцію?
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10.01.2024 13:57 Відповісти
Додайте до 10 000 гривневих пенсіонерів ще всіх кацапських полоненних,на яких держава
витрачає по 10 000гривень на кожного,от і вийде,що на одного кацапа приходиться 4 українських пенсіонера з песією в 2 500гривень...О це і є наш вирок,про який казав наш лідор...
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10.01.2024 13:45 Відповісти
Полонені утримуються на кошти западних паартнерів .
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10.01.2024 13:58 Відповісти
С этого места поподробнее пли-и-из.
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10.01.2024 14:43 Відповісти
Італійчику Влад , до нас в полон хочеш ? Чи ти ухилянт ?
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10.01.2024 15:20 Відповісти
А вы, мадам, дура или на работе?
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10.01.2024 15:32 Відповісти
Інваліди 2 групи --2700гр , щонайменше 1000гр витрачають на ліки , 1700 на все інше (комуналка , їжа ) Якщо немає рідні , одинокі -не вижити ...(( Я знаю таких людей , ми постійно їм допомагаємо .
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10.01.2024 13:56 Відповісти
За хлеб и воду и за свободу спасибо мудрому свободному народу
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10.01.2024 14:10 Відповісти
нарІду ...ті що 72 проценти .
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10.01.2024 15:21 Відповісти
Кому повысят пенсии в Украине с 1 июля 2023 года?

В Украине с 1 июля намечена индексация пенсионных выплат на 19,7%. Это касается госслужащих, работников органов местного самоуправления, народных депутатов и научных работников. Под индексацию попадают выплаты, назначенные до 31 декабря 2022 года.30 июн. 2023 г.
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10.01.2024 14:45 Відповісти
Хоть один ******* при владі пробував прожить на 3000 гривень на місяць?!!
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10.01.2024 17:51 Відповісти
На приклад у мене 2.600г. Я донатю на Справу Громад... за хату сплачую ...а з ціми тарифами буду оплачувати по троху , але на Справу Громад буду донатити !
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10.01.2024 20:54 Відповісти
Там гнусно составлен список по пенсиям, явно продумано. Долго печатать. И здесь гадят, передёргивают. Например в конце взят разрыв от 5 до 10 тыс гр пенсия. И того числа 5-6 тыс получают 90% от числа получателей этого коридора. М совсем немного 10 т гр. И так по каждому там отрезку. Тварье.
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11.01.2024 21:32 Відповісти
 
 