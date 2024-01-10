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Пенсія понад 5 мільйонів українців не перевищує 100 євро
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Станом на початок січня пенсії у понад 10 тис. грн отримували 1,15 млн українців, що становить лише 10,9% від загальної кількості пенсіонерів. Водночас пенсії менше 4000 гривень отримували понад 50% пенсіонерів.
Про це свідчать дані Пенсійного фонду.
За даними Фонду, загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10 516 537 осіб. Середня пенсія дорівнює 5 385,25 грн.
Водночас половина пенсіонерів отримує виплати до 4 тисяч гривень.
Загалом розмір пенсій розподіляється так:
- до 2000 гривень – 64 601 особа (0,6%), їхня середня пенсія – 1 234,09 грн,
- від 2001 до 3000 гривень – 3 058 670 осіб (29,1%), середня пенсія – 2 618,74 грн,
- від 3001 до 4000 гривень – 2 234 970 осіб (21,3%), середня пенсія – 3 546,54 грн,
- від 4001 до 5000 гривень – 1 567 785 осіб (14,9%), середня пенсія – 4 406,45 грн,
- від 5001 до 10000 гривень – 2 439 503 особи (23,2%), середня пенсія – 6 841,75 грн,
- понад 10 000 гривень – 1 151 008 осіб (10,9%), середня пенсія – 14 786,47 грн.
Найвищі пенсії отримують у Києві. Її середній розмір становить 7 248,97 грн. Найменші – на Вінниччині – 4 532,66 грн.
Топ коментарі
+7 Энди Мир
показати весь коментар10.01.2024 11:55
+6 Александр Мовчан 521c9775
показати весь коментар10.01.2024 11:45
+4 Petro Kravchenya cdd14e03
показати весь коментар10.01.2024 13:45
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Будь ласка, зачекайте...
А в США кто бы не был президентом, люди все равно хорошо живут.
витрачає по 10 000гривень на кожного,от і вийде,що на одного кацапа приходиться 4 українських пенсіонера з песією в 2 500гривень...О це і є наш вирок,про який казав наш лідор...
В Украине с 1 июля намечена индексация пенсионных выплат на 19,7%. Это касается госслужащих, работников органов местного самоуправления, народных депутатов и научных работников. Под индексацию попадают выплаты, назначенные до 31 декабря 2022 года.30 июн. 2023 г.