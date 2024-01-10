Пенсія понад 5 мільйонів українців не перевищує 100 євро

Станом на початок січня пенсії у понад 10 тис. грн отримували 1,15 млн українців, що становить лише 10,9% від загальної кількості пенсіонерів. Водночас пенсії менше 4000 гривень отримували понад 50% пенсіонерів.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

За даними Фонду, загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10 516 537 осіб. Середня пенсія дорівнює 5 385,25 грн.

Водночас половина пенсіонерів отримує виплати до 4 тисяч гривень.

Загалом розмір пенсій розподіляється так:

до 2000 гривень – 64 601 особа (0,6%), їхня середня пенсія – 1 234,09 грн,

від 2001 до 3000 гривень – 3 058 670 осіб (29,1%), середня пенсія – 2 618,74 грн,

від 3001 до 4000 гривень – 2 234 970 осіб (21,3%), середня пенсія – 3 546,54 грн,

від 4001 до 5000 гривень – 1 567 785 осіб (14,9%), середня пенсія – 4 406,45 грн,

від 5001 до 10000 гривень – 2 439 503 особи (23,2%), середня пенсія – 6 841,75 грн,

понад 10 000 гривень – 1 151 008 осіб (10,9%), середня пенсія – 14 786,47 грн.

Найвищі пенсії отримують у Києві. Її середній розмір становить 7 248,97 грн. Найменші – на Вінниччині – 4 532,66 грн.