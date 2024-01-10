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Новини Енергетика
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електроенергія (2950) Укренерго (1370)

"Укренерго" спрогнозувало дефіцит електроенергії, але відключень не планують

Новини БізнесЦензор Енергетика

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Станом на ранок 10 січня, електроенергії в Україні вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів. Утім, протягом дня прогнозується можливий незначний дефіцит в енергосистемі – не більше 3%.

Як наголошують в "Укренерго", для покриття дефіциту буде задіяна вся потужність працюючих в системі електростанцій. При цьому, запровадження графіків обмеження споживачів не планується.

"Просимо споживачів в найближчі дні особливо уважно поставитись до використання енергоємних електроприладів протягом всього дня з 09:00 до 19:00. Щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано в складних умовах, споживайте електроенергію ощадливо", – звернулися енергетики до споживачів.

Зазначається, що рівень споживання електроенергії по країні продовжує зростати. Зокрема, 9 січня добовий максимум споживання був на 3% більше, ніж днем раніше.

Сьогодні максимальне навантаження на енергосистему очікується в ранкові та денні години. За прогнозом, його рівень буде залишатися високим протягом всього дня – з 9:00 до 19:00. Уже в 9:00 рівень споживання на 2,2% більший, ніж вчора вранці.

Причина – морозна температура по всій території України. Крім того, за минулу добу заживлено більше 500 населених пунктів, які були знеструмлені в низці регіонів через негоду. В областях, де відновлюється енергоживлення, фіксується стрімке зростання споживання електрики.

Наразі через негоду знеструмлено 523 населених пункти. Частково без живлення залишаються в Дніпропетровській, Запорозькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 402 населених пункти. Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Дніпропетровській, Запорозькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+4
А виключати половину лямпочок освітлення вулиць не можна - чи освітлення підїздів ( ну викрутити лямпочки на парних поверхах ), чи освітлення торгівельних центрів і крамниць також вполовинити?
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10.01.2024 11:26
+1
А логіку там не пробували включати - 120 кубі на місяць це 4 куби на добу , я максимум 4 куби беру(за місяць) - і це при тому шо мені дехто каже шо бере один куб ( за місяць ).
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11.01.2024 00:49
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А виключати половину лямпочок освітлення вулиць не можна - чи освітлення підїздів ( ну викрутити лямпочки на парних поверхах ), чи освітлення торгівельних центрів і крамниць також вполовинити?
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10.01.2024 11:26 Відповісти
Люди обігрівачі вмикають, бо топлять - як мертвий дихає.
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10.01.2024 11:33 Відповісти
Не всі - в когось індивідуальне газове опалення є.
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10.01.2024 11:38 Відповісти
В містах їх не так багато. І власні котельні то в нових будинках може й є.
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10.01.2024 12:28 Відповісти
Не так багато - міста різні, регіони також, Україна не Люксембург шоб робити висновки по одному місті. Індивідуальні котли на квартиру а не на будинок.
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10.01.2024 12:36 Відповісти
Та отож. Я опалення центральне хотіла відрізати, бо то кабздець які ціни, а в будинках такої серії - ні лічільник поставити, ні опалення відрізати. Бо що вода, що батареї холодні. Але на воду хоч лічільник стоїть та бойлер. І з бойлером виходить у рази дешевше, ніж центральзоване.

От надприбутки всілякі Єврореконструкції з цього й мають.
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10.01.2024 13:47 Відповісти
А лічильника тепла на вашому будинку шо немає ?
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10.01.2024 13:57 Відповісти
Є. Але вищевказана організація малює те, що хоче. Навіть ігнорує показники за городу, малюють свої. Один раз мені рахунок на 120 кубів виставили)) боротись - марна справа. Скарг п'ять накатала до мерії - вони самі з ними нічого вирішити не можуть. Всі питання норм, а от опалення й вода - мафія непробити.
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10.01.2024 16:31 Відповісти
120 кубів води - у вас же лічильник.
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10.01.2024 16:41 Відповісти
Я ж кажу ігнорять..кожен раз скаргу пишу..короче, ****** на ІБД - начебто отримують премії за кількість врегульованих скарг. І тепер показники передаю п'ятьма різними шляхами)) ЦКС, телеграм, банк, додаток Київводоканалу й портмоне))) цей місяць перший раз не намутли)
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10.01.2024 20:14 Відповісти
А логіку там не пробували включати - 120 кубі на місяць це 4 куби на добу , я максимум 4 куби беру(за місяць) - і це при тому шо мені дехто каже шо бере один куб ( за місяць ).
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11.01.2024 00:49 Відповісти
Я у скарзі, для наочності, у залізничні цистерни оті куби перевела)))

Так вони ж таке рахують не тільки мені. От надприбутки й отримують, бо багато хто платить..
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11.01.2024 02:14 Відповісти
Так потеплело же сегодня
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10.01.2024 11:35 Відповісти
 
 