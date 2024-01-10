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Новини Транспорт
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авто (3611) купівля (1258)

Попит на вживані авто в Україні впав на 45%. Які моделі купували найчастіше

Новини БізнесЦензор Транспорт

авто

Упродовж 2023 року українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто, що на 45% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що понад три чверті від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк, були вживані авто, ввезені з-за кордону.

Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у 3,5 раза перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%, далі йдуть: дизельні – 33%; електромобілі – 14%; авто з ГБО – 5% та гібриди – 3%.

Найпопулярнішим автомобілем з пробігом минулого року стан Volkswagen Golf.

Загалом до десятки найпопулярніших моделей увійшли:

  • Volkswagen Golf – 16123 одиниць;
  • Renault Megane–14392;
  • Skoda Octavia–10261;
  • Volkswagen Passat – 8543;
  • Nissan Leaf – 5190;
  • Ford Focus – 4646;
  • Nissan Qashqai – 4339;
  • Volkswagen Touran – 4181;
  • Volkswagen Tiguan – 4075;
  • Audi A4 – 3940.

Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.

Автор: Юлiя Недашківська
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Люди вже й на б/у авто не мають грошей. Я також ремонтую та й їзджу далі на своїй старенькій.
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18.01.2024 12:33 Відповісти
 
 