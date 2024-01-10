Попит на вживані авто в Україні впав на 45%. Які моделі купували найчастіше
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Упродовж 2023 року українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто, що на 45% менше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що понад три чверті від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк, були вживані авто, ввезені з-за кордону.
Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у 3,5 раза перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%, далі йдуть: дизельні – 33%; електромобілі – 14%; авто з ГБО – 5% та гібриди – 3%.
Найпопулярнішим автомобілем з пробігом минулого року стан Volkswagen Golf.
Загалом до десятки найпопулярніших моделей увійшли:
- Volkswagen Golf – 16123 одиниць;
- Renault Megane–14392;
- Skoda Octavia–10261;
- Volkswagen Passat – 8543;
- Nissan Leaf – 5190;
- Ford Focus – 4646;
- Nissan Qashqai – 4339;
- Volkswagen Touran – 4181;
- Volkswagen Tiguan – 4075;
- Audi A4 – 3940.
Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.
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