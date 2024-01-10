У Єврокомісії закликали створити оборонний фонд ЄС у 100 мільярдів євро

Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон закликав створити оборонний фонд Європейського Союзу обсягом 100 млрд євро.

Як пише Politico, про це він заявив у вівторок на заході, організованому ліберальною групою "Оновлення Європи" в Європейському парламенті, передає Укрінформ.

Зазначається, що на 27 лютого запланована презентація Європейської оборонної інвестиційної програми (ЄОІП), яка покликана збільшити спільні закупівлі озброєнь та зробити ЄС більш підготовленим до війни за рахунок нарощування внутрішнього виробництва зброї і боєприпасів.

"Я вважаю, що ми повинні мати величезний оборонний фонд, щоб змогти прискорити процес, навіть, можливо, в розмірі 100 мільярдів євро", – заявив Бретон, який також відповідає за оборону.

Він також висловив переконання, що це вдасться зробити. За словами Бретона, лідери країн-членів ЄС обговорять оборонні виклики на саміті на початку лютого.

Бретон також висловив переконання в тому, що Євросоюз все ще може досягти поставлену ціль та виробити 1 млн артилерійських снарядів до весни цього року, які потім можуть бути відправлені в Україну. "Я хочу сказати вам тут сьогодні, що ми будемо дотримуватися наших зобов'язань", – сказав він.

За словами єврокомісара, досягнення цієї мети вимагатиме скорочення експорту до країн, які не є членами ЄС, і забезпечення тиску урядів країн-членів на їхню оборонну промисловість з метою нарощування виробництва.

Бретон також заявив, що ЄС може зрівнятися з Росією у виробництві озброєнь протягом 1,5-2 років, зазначивши, що для ЄС надзвичайно важливо "мати такий самий потенціал".