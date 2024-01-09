Volkswagen збирається інтегрувати ChatGPT у свої автомобілі

Автовиробник Volkswagen оголосив про плани включити чат-бот ChatGPT на основі штучного інтелекту в свої автомобілі, оснащені голосовим помічником IDA.

Як пише ArenaEv, розгортання заплановано на другий квартал цього року, починаючи з Європи.

Ця інтеграція спочатку буде доступна в лінійці електромобілів Volkswagen, включно з ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, а також їхніми новими моделі Tiguan, Passat, Golf.

Водіям у Сполучених Штатах доведеться почекати, оскільки Volkswagen заявив, що ця функція досі розглядається та проходить внутрішні схвалення для цього ринку.

ChatGPT, розроблений OpenAI, останнім часом привернув значну увагу, а Volkswagen став найбільшим автовиробником, який застосував цю технологію.

Mercedes-Benz інтегрував розмовного бота AI у свою інформаційно-розважальну систему MBUX ще в червні.

Раніше повідомлялося, що OpenAI перебуває на початку обговорень щодо залучення нового раунду фінансування з оцінкою $100 млрд або вище. Ця угода зробить виробника ChatGPT одним із найдорожчих стартапів у світі.