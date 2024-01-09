Одна з найбільших ІТ-компаній в Україні купила ще одну фірму з офісами у США та Індії

ІТ-компанія GlobalLogic Inc. (входить у Hitachi Group) оголосила про придбання Mobiveil, спеціалізованої фірми з надання послуг вбудованої інженерії зі штаб-квартирою у США та офісами в Індії.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, це придбання покращить можливості розробки вбудованого програмного забезпечення у портфоліо GlobalLogic.

"Придбання також приносить особливий зв’язок із клієнтами та надає GlobalLogic негайний доступ до значного резерву кваліфікованих кадрів", – зазначається у повідомленні.

Mobiveil має п’ять інженерних центрів, розташованих у США та Індії. Очікується, що вони доповнять центри GlobalLogic у Центральній та Східній Європі.

Троє співзасновників Mobiveil – Раві Туммарукуді, Гопа Періядан і Шрінівасан Дурайсвамі – приєднаються до команди GlobalLogic Leadership.

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Як повідомлялося, український підрозділ ІТ-компанії GlobalLogic Inc. (входить у Hitachi Group) з початку повномасштабної війни втратив понад 1000 фахівців. Разом зі скороченням штату в Україні GlobalLogic під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну активно купувала конкурентів та відкривала офіси за кордоном.

Зокрема, на початку 2023 року GlobalLogic Inc. оголосила про плани відкрити нові інжинірингові центри та найняти до 3000 фахівців в Іспанії, а також оголосила про придбання латиноамериканської компанії Hexacta, яка займається розробкою програмного забезпечення і надає послуги з розробки та аналітики даних.

У листопаді 2022 року GlobalLogic Inc. оголосила про підписання угоди про придбання Fortech, провідної румунської компанії з розробки програмного забезпечення.

У травні минулого року повідомлялося, що керівництво японської компанії Hitachi, яка минулого року придбала ІТ-компанію GlobalLogic, розглядає можливість перенесення її офісів х України за кордон. В GlobalLogic тоді цю інформацію спростували.

На Україну до початку повномасштабного вторгнення припадало 31% глобального штату компанії, що налічував щонайменше 23 600 IT-спеціалістів у 14 країнах. Таким чином, GlobalLogic є однією із найбільших ІТ-компаній за кількістю співробітників в Україні.