У Європарламенті ініціювали збір підписів за позбавлення Угорщини права голосу

Фінський депутат Європарламенту Петрі Сарвамаа у Європейському парламенті розпочав кампанію зі збору підписів євродепутатів, щоб позбавити Угорщину права голосу в Раді Європейського Союзу.

"Зараз або ніколи. Машина прийняття рішень ЄС застрягла через Віктора Орбана", – написав Сарвамаа в соцмережі X, передає Польське радіо.

"Єдиний спосіб змусити його запрацювати – це позбавити Орбана його права голосу в Раді. Водночас ми покажемо, що в ЄС немає місця шантажу", – додав він.

Фінський політик опублікував петицію на ім'я президентки Європарламенту Роберти Мецоли і закликав євродепутатів підтримати її. У зверненні, зокрема, зазначалося, що призупиненням права голосу в Раді "ЄС надішле чітке повідомлення Угорщині про те, що її дії є неприйнятними".

"Це також буде сигналом для всіх держав-членів, що ЄС не потерпить будь-якого відступу від верховенства права чи порушення принципу щирої співпраці, закріпленого в Договорах", – додав Сарвамаа.

У вересні 2018 року Європарламент вирішив розпочати проти Угорщини процедуру за ст. 7 Договору про ЄС, яка дозволяє призупинити право країни-члена голосувати в Раді ЄС. У її рамках було проведено кілька засідань, але подальших рішень не ухвалено.

Сарвамаа вважає, що Євросоюз має розпочати подальші кроки в процедурі захисту цінностей ЄС.