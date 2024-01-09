Facebook та Instagram обмежать контент для підлітків

Компанія Meta заявила, що приховуватиме більше вмісту від підлітків у соцмережах Instagram і Facebook після того, як регулятори по всьому світу почали вимагати від гіганта соцмереж захистити дітей від шкідливого контенту.

Як пише Reuters, тепер для підлітків по всьому світу будуть встановлені найсуворіші налаштування контролю контенту в додатках, а деякі пошукові запити в соцмережах будуть обмежені.

Цей крок ускладнить підліткам можливість натрапити на чутливий контент, такий як самогубство, завдання собі ушкоджень, розлади харчової поведінки, коли вони спробують шукати їх через "Пошук" чи "Дослідження" в Instagram.

У компанії заявили, що заходи, які, як очікується, будуть запроваджені протягом найближчих тижнів, допоможуть забезпечити більш "відповідний вікові" контент.