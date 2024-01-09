Росія допомогла Китаю обійти Японію і стати найбільшим експортером автомобілів у світі

За попередніми даними, Китай за підсумками 2023 року обігнав Японію ч став найбільшим світовим експортером автомобілів.

Про це свідчать дані Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA), Китайська митниця має опублікувати офіційні дані про торгівлю у п’ятницю, передає Reuters.

За даними CPCA, експорт китайських автомобілів підскочив минулого року на 62% – до рекордних 3,83 мільйона автомобілів. Дані японської митниці свідчать, що за перші 11 місяців 2023 року експорт нових японських легкових автомобілів склав 3,5 мільйона.

Згідно з даними асоціації, загальний експорт автомобілів з Китаю за весь минулий рік склав 5,26 мільйона одиниць на суму близько $102 мільярди, тоді експорт авто з Японії прогнозувався на рівні приблизно 4,3 мільйона одиниць.

Водночас внутрішній автомобільний ринок Китаю, який є найбільшим у світі, у 2023 році різко змінився: продажі автомобілів зросли на 5,3% до 21,93 мільйона на тлі жорстокої цінової конкуренції між виробниками.

При цьому продажі електромобілів зросли минулого року на 20,8% після стрибка на 74,2% у 2022 році. Продажі гібридів, які є більш доступними, збільшилися на 82,5% минулого року після стрибка на 160,5% роком раніше.

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Як повідомлялося, після виходу західних автовиробників з Росії частка китайських автомобілів у російському імпорті сягала 92%.

За попередніми даними, китайські автоконцерни планують продати у РФ у 2024 році майже 1,2 млн нових легкових автомобілів.