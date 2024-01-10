Влада Кривого Рогу замовила в оточення Вілкула найдорожчу в Україні сіль для обробки доріг

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради Дніпропетровської області 1 січня за результатами тендеру замовив ТОВ "Весташляхбуд" послугу утримання автошляхів на поточний рік загальною вартістю 249,97 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Підрядник має забезпечити очищення доріг від снігу та сміття, посипання протиожеледними матеріалами, очищення залізобетонних лотків, прочищання каналізаційних колодязів та колекторів, технічний огляд трубопроводів тощо.

Згідно відомості ресурсів, хлористий натрій (сіль) купуватимуть по 10 500 гривень за тонну (ПДВ). Всього на сіль планують витратити 28,16 млн грн, що складає 11% від загальної вартості підряду.

Це дорожча ціна технічної солі по Україні. До цього найвищою була ціна 9 648 грн за тонну у прифронтовому Краматорську, однак це майже на тисячу гривень дешевше від ціни "Весташляхбуду". Крім того, КПТМ "Криворіжтепломережа" Криворізької міськради нещодавно замовило сіль по 7 500 грн за тонну, що на чверть дешевше. АТ "Криворізька теплоцентраль" замовляло сіль по 5 688 грн за тонну, що майже вдвічі дешевше. Причому обидві ціни включали у себе вартість доставки на склад замовника, у кошторисній ціні "Весташляхбуду" вартість доставки не вказана.

Пісок у кошторисі "Весташляхбуду" врахували по 900 грн за тонну. Місцева компанія "СтартСтрой" пропонує кар’єрний пісок по 400 грн і митий річковий пісок по 450 грн за тонну без урахування доставки, що вдвічі дешевше.

Моніторинг "ДерждорНДІ" за листопад показує, що ціна піску на Дніпропетровщині складає 350 грн за кубометр або 504-595 грн за тонну. Це на третину дешевше від кошторисної ціни "Весташляхбуду".

Крім того, пісок (відсів) у кошторисі врахували по 1 377 грн за кубометр. Це в 3,5 раза вище за ціну висівок (відсіву) у вищезгаданому моніторингу на Дніпропетровщині, яка складає 392 грн/куб. м.

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Монополіст з утримання доріг у Кривому Розі "Весташляхбуд" отримав підряд без конкуренції, бо на тендер більше ніхто не прийшов. Засновниками фірми зараз є:

Ганна Лаврешина;

ТОВ "Грінфорт-С", яке належить Самвелу Єганяну та АТ "ЗНВКІФ "Нортон", де найбільшу частку 5% має ПрАТ "Страхова компанія "Велес" подружжя Сардарянів;

Менахем Мендел Едері, який є сином головного рабина Кривого Рогу Лірона Едері.

Лаврешина разом із Наталією Євсюковою володіє криворізьким ТОВ "Нара-Авто", як торгує автомобілями. Свого часу ним керував Ігор Лаврешин, а нині керує Олександр Євсюков. Обидва були помічниками покійного колишнього нардепа від Партії регіонів та "Опоблоку" Костянтина Павлова. У 2020-2021 роках він був мером Кривого Рогу від "ОПЗЖ".

Крім того, раніше співзасновницею фірми "Нара-Авто" була Надія Любоненко – дружина ексмера Кривого Рогу та колишнього нардепа від Партії регіонів Юрія Любоненка.

Павлов свого часу був заступником Юрія Любоненка та Юрія Вілкула на посаді мера, однак і після того ці троє продовжували разом брати участь у заходах у Кривому Розі.

До 2012 року "Весташляхбудом" співволоділа Каріне Сардарян – дружина одеського бізнесмена Сурена Сардаряна. Останнього пов’язує багаторічна дружба і спільні бізнес-інтереси з виконувачем обов’язків мера Кривого Рогу і депутатом Криворізької міськради від власної партії Юрієм Вілкулом, а також із його сином Олександром Вілкулом, який раніше був головою Дніпропетровської ОДА та нардепом від "Опозиційного блоку".