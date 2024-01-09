Експорт українських товарів через Румунію зріс у півтора раза, – Зеленський

Україна прагне збільшити експорт товарів через Румунію до 4 мільйонів тонн на місяць.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час телефонної розмови з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, повідомляє пресслужба голови держави.

За словами Зеленського, експорт української продукції через Румунію вже збільшився з 2 млн тонн до понад 3 млн тонн на місяць.

"Співрозмовники обговорили можливість подальшого розширення пропускної здатності пунктів перетину кордону, щоб цей показник досяг цільових 4 млн тонн", – зазначається у повідомленні.

Зеленський також відзначив важливість рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС і подякував Румунії за підтримку цього рішення.

Співрозмовники також обговорили двосторонню оборонну співпрацю, зокрема аспекти підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

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Як повідомлялося, за підсумками 2023 року обсяги українського експорту товарів склали майже 100 млн тонн, що на 112 тисяч тонн більше, ніж у 2022 році. Втім, у вартісному вимірі показник впав на 18,7% – до $35,8 млрд.

При цьому експорт аграрної продукції з України у грудні 2023 року зріс до 7,18 млн тонн порівняно з 5,46 млн тонн у листопаді, більше (7,45 млн тонн) було лише у березні минулого року. Це стало можливим завдяки збільшенню відправки продукції через порти до 6,14 млн тонн з 4,29 млн тонн, що стало рекордом за час повномасштабної агресії РФ