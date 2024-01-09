Пошкодження труби біля LNG-терміналу в Німеччині виявилися більшими, ніж очікувалося, – Spiegel

Пошкодження у німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн газогону, що веде до термінала скрапленого природного газу в порту Брунсбюттель, виявились більшими, ніж повідомляли раніше.

Як пише Spiegel, газопровід ETL 180 був просвердлений "щонайменше у восьми місцях", тоді як раніше йшлось лише про три отвори. Збитки в результаті диверсії оцінюють попередньо в мінімум 1,6 млн євро, передає Європейська правда.

Управління кримінальних розслідувань Шлезвіг-Гольштейну вважає, що зловмисники могли використовувати професійне обладнання, зокрема малокаліберні спеціальні свердла, а отвори у сталевій газовій трубі були ледь помітні ззовні, що свідчить про спланований характер диверсії.

Наразі невідомо, хто саме може стояти за зловмисними діями. Але, як нагадує Spiegel, проти будівництва ETL 180 раніше виступали екоактивісти, які влаштували там щонайменше три акції протесту й під час однієї з них навіть відпиляли елемент труби.

Після останньої акції в серпні 2023 року, коли радикальні кліматичні активісти захопили кілька будівельних машин та пошкодили їх, завдавши 500 тис. євро збитків, поліція порушила справу з 11 підозрюваними.

Про пошкодження 55-кілометрового газогону, який сполучає Брунсбюттель з містом Гетлінген, публічно стало відомо минулого тижня. Справу розслідує федеральна прокуратура Німеччини.

Термінал з прийому скрапленого природного газу у Брунсбюттелі став третім, який Німеччина встановила для того, щоб допомогти зміцнити енергопостачання країни.

У липні минулого року німецький парламент схвалив прискорення будівництва двох СПГ-терміналів біля узбережжя Балтійського моря для позбавлення залежності від російського газу.