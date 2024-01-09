На Одещині впав 130-метровий вітряк. ВIДЕО

У Білгород-Дністровському районі Одещини впав вітрогенератор потужністю 5,5 МВт.

Спочатку у пресслужбі Міністерства енергетики назвали причиною інциденту сильний вітер, проте пізніше уточнили, що причиною падіння вітрогенератора стали уламки БпЛА.

"Попередньо, пошкоджений вітрогенератор, який належить британській компанії Elementum Energy, відновленню не підлягає. Його потужність становила 5,5 МВт. Після атаки була ініційована часткова зупинка вітропарку. Наразі проводяться роботи, направлені на відновлення відпуску електроенергії споживачам", – зазначається у повідомленні.

У міністерстві запевнили, що постраждалих серед персоналу немає.

Elementum Energy належить Дністровська вітрова електростанція загальною запланованою потужністю 100 МВт в Одеській області. На першій черзі ВЕС було встановлено 10 вітрогенераторів GE 137-4, МВт з висотою осі 131 метр, для другої черги планувалося використати потужніші установки.

Як повідомлялося, у 2021 році британська Elementum, яка входить до компанії з управління активами VR Capital Group Річарда Дейтца, завершила придбання трьох проєктів вітрових електростанцій в Україні: "Арцизька ВЕС", "Арцизька ВЕС 2" та "Кілійська ВЕС" в Одеській області.

Заявлена проектна потужність кожної станції – по 16,5 МВт (по 3 установки німецької Nordex до 5,5 МВт).

Наразі Elementum Energy Ukraine належить низка СЕС та ВЕС в Україні загальною встановленою потужністю 636 МВт.