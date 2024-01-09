Кабмін зберіг Котіна на посаді голови "Енергоатома" попри записаний на тещу новий маєток

Кабінет міністрів призначив Петра Котіна виконуючим обов’язки голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" в рамках корпоратизації підприємства.

Відповідну постанову уряду №1420 від 29 грудня 2023 року оприлюднено сьогодні, повідомляє пресслужба "Енергоатома".

Виконуючими обов’язки членів правління компанії призначено Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця.

Цим же документмо Кабмін утворив акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" замість однойменного державного підприємства.

Постановою передбачено, що акціонерне товариство є правонаступником всіх майнових і немайнових прав та обов’язків ДП "НАЕК "Енергоатом". Його відокремлені підрозділи продовжують функціонувати як відокремлені підрозділи товариства (філії, представництва).

Зазначеним рішенням уряду також затверджено статут АТ "НАЕК "Енергоатом", положення про наглядову раду компанії та принципи її формування.

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Як повідомлялося, журналісти "Схем" з’ясували, що 70-річна теща президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна влітку 2023 року придбала нерухомість та землю під Києвом, офіційно не маючи на те власних доходів. Зараз там мешкає сам держслужбовець.

Зокрема, родичка Котіна стала власницею двоповерхового будинку площею 288 квадратних метрів та землі під ним, з виходом до приватного озера. Це все обійшлося у 7 млн грн.

Теща Котіна також володіє трьома земельними ділянками – сукупно це 30 соток – в іншому елітному селі у Київській області. Земля огороджена парканом і має вихід до води. Згідно з договорами купівлі-продажу, жінка придбала всі три земельні ділянки в один день – 2 березня 2021 року. Загалом за цю нерухомість вона заплатила тоді близько $40 тис.

Наразі Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку способу життя очільника НАЕК "Енергоатом".