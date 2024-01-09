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Кабмін (7244) Енергоатом (1089) Петро Котін (32)

Кабмін зберіг Котіна на посаді голови "Енергоатома" попри записаний на тещу новий маєток

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

котін

Кабінет міністрів призначив Петра Котіна виконуючим обов’язки голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" в рамках корпоратизації підприємства.

Відповідну постанову уряду №1420 від 29 грудня 2023 року оприлюднено сьогодні, повідомляє пресслужба "Енергоатома".

Виконуючими обов’язки членів правління компанії призначено Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця.

Цим же документмо Кабмін утворив акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" замість однойменного державного підприємства.

Постановою передбачено, що акціонерне товариство є правонаступником всіх майнових і немайнових прав та обов’язків ДП "НАЕК "Енергоатом". Його відокремлені підрозділи продовжують функціонувати як відокремлені підрозділи товариства (філії, представництва).

Зазначеним рішенням уряду також затверджено статут АТ "НАЕК "Енергоатом", положення про наглядову раду компанії та принципи її формування.

Читайте також: НАЗК почало перевірку способу життя президента "Енергоатома" Котіна після розслідування про маєток його тещі

Як повідомлялося, журналісти "Схем" з’ясували, що 70-річна теща президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна влітку 2023 року придбала нерухомість та землю під Києвом, офіційно не маючи на те власних доходів. Зараз там мешкає сам держслужбовець.

Зокрема, родичка Котіна стала власницею двоповерхового будинку площею 288 квадратних метрів та землі під ним, з виходом до приватного озера. Це все обійшлося у 7 млн грн. 

Теща Котіна також володіє трьома земельними ділянками – сукупно це 30 соток – в іншому елітному селі у Київській області. Земля огороджена парканом і має вихід до води. Згідно з договорами купівлі-продажу, жінка придбала всі три земельні ділянки в один день – 2 березня 2021 року. Загалом за цю нерухомість вона заплатила тоді близько $40 тис.

Наразі Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку способу життя очільника НАЕК "Енергоатом". 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+10
і ніякого інтересу ОПи в цьому нема.
і тещу ніякий куй не спитав, звідки бабло
і такий домік, за 7 лямів мав би бути ще без оздоблення та меблів...
це я кажу як будівельник у якого є досвід будівництва під києвом.
землю з виходом на воду, ніякий куй , ніколи не продасть по 1к баксів за сотку а від 5 і вище
то ж всі свої, та дуже чесні люди....
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09.01.2024 19:50
+9
Зеєрмаківське ОП свої кадри не здає!
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09.01.2024 18:53
+5
Притомні українці починають розуміти таку небезпеку
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09.01.2024 22:40
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Правила форума Рада форумчан
Зеєрмаківське ОП свої кадри не здає!
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09.01.2024 18:53 Відповісти
ОМЕРТА! ZEПЕРЕВЕРТНІВ, які ВІДРОБЛЯЮТЬ ПАТРУШЕВУ ОМАН - демонтаж України з СЕРЕДИНИ+ ПАРАЛЕЛЬНЕ МІЛЛІАРДНЕ МАРОДЕРСТВО !
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09.01.2024 22:28 Відповісти
Притомні українці починають розуміти таку небезпеку
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09.01.2024 22:40 Відповісти
----
..Ці теж своїх НЕ кидають
,,,
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10.01.2024 08:53 Відповісти
і ніякого інтересу ОПи в цьому нема.
і тещу ніякий куй не спитав, звідки бабло
і такий домік, за 7 лямів мав би бути ще без оздоблення та меблів...
це я кажу як будівельник у якого є досвід будівництва під києвом.
землю з виходом на воду, ніякий куй , ніколи не продасть по 1к баксів за сотку а від 5 і вище
то ж всі свої, та дуже чесні люди....
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09.01.2024 19:50 Відповісти
Все добре. Головне ділитися і В.О. скоро зникне як роса на сонці.
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09.01.2024 20:45 Відповісти
Іде війна, але це не мішає Дєрьмакам і Шмигалям дерибанити державну власність. Треба напружитися, щоб позбутися, цих кровососів.
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09.01.2024 21:49 Відповісти
дах ЧЛЕНОГРАЯ -ЯНЕЛОХА , дякуйте гнідам
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09.01.2024 22:32 Відповісти
Був один дуже солідний манагер, який зробив все щоб народ вибрав Вову.
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09.01.2024 23:36 Відповісти
Звідки в цього добродія такі гроші? Державні атоми наліво продавав?
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09.01.2024 23:15 Відповісти
Справи жванії, продовжуються його послідовниками!!
Деркачі задоволені … аж душу гріє…
Шмигаль, усе робить під прикриттям Регламенту КМУ, як і азаров з Харківськими зрадами!!
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09.01.2024 23:24 Відповісти
Він один із них! За що ж його виганяти...
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09.01.2024 23:58 Відповісти
Тому що талановитий! Невже хтось вірить, що корупційна організація влади буде йти проти свого головного принципу: інкорпорація у структуру влади виключно корупованих виконавців?
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10.01.2024 10:54 Відповісти
В нього проїздний від ермака.Показав- відчепілись.Спочатку думали - заєць.
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10.01.2024 12:26 Відповісти
 
 