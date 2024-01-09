Інвестиції у російські IT-стартапи впали майже вдвічі

Вкладення в російські IT-стартапи в Росії в 2023 році впали на 83% порівняно з попереднім роком і склали $71 млн. Усього було укладено 158 угод.

Це випливає з даних інвестиційної платформи Dsight, передає The Moscow Times.

Зазначається, що середній інвестиційний чек сильно скоротився і склав $0,46 млн. На прояві мікрочеків далася взнаки невизначеність на ринку в цілому.

Найбільше інвестицій було вкладено в програмне забезпечення для бізнесу – на нього припало 22% всього обсягу угод і 15% їх кількості. Також 10% за кількістю та 11% за кількістю інвестицій було зроблено у створення фінансових технологічних рішень.

Майже третина (32%) угод забезпечили державні фонди та корпорації. Ще 35% угод уклали приватний фонд, а 27% – бізнес-ангели.

Як відзначають аналітики Dsight, основною відмінністю 2023 року стала "висока обережність" венчурних інвесторів у процесі вибору компаній для вкладень. Відносно великі інвестиції отримали лише проєкти "з усталеною бізнес-моделлю", але близько 75% угод було здійснено зі стартапами посівних та передпосівних стадій, "які зазвичай не отримують великих інвестицій".

Реальна кількість угод може бути вдвічі-втричі більшою, ніж та, що фігурує у звітах, вважає директор з інновацій та інвестицій МТС Дмітрій Курін. За його словами, за рік відкрилося 14-16 нових інвестиційних фондів та зростає кількість синдикованих угод, які проводять групи інвесторів.

Падіння російського венчурного ринку, що тривало в 2023 році, "обумовлено багато в чому причинами політичного характеру, і об'єктивних передумов того, що вони будуть вирішені в найближчій перспективі, немає", заявила головна редакторка "Російського венчура" Єлена Іванова. Тому чекати на відновлення вітчизняної венчурної індустрії "теж поки не варто".