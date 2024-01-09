До єдиної платформи відеоспостереження в Україні підключили понад 8000 відеокамер

До єдиної всеукраїнської платформи відеоспостереження вже інтегровано вже понад 8 тис. відеокамер.

"Створюємо єдину платформу відеоспостереження. З понад 50 тис. наявних відеокамер більш ніж 8 тис. уже інтегровані, і ця робота постійно триває", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 січня.

Прем'єр підкреслив, що влада змінює стандарти безпеки у цивільному житті, що є потребою воєнного часу, яка збережеться й після війни.

"Тому формування безпечного середовища для наших громадян буде одним із пріоритетів уряду на цей та наступні роки", – підкреслив Шмигаль.