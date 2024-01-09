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До єдиної платформи відеоспостереження в Україні підключили понад 8000 відеокамер

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

камера,спостереження

До єдиної всеукраїнської платформи відеоспостереження вже інтегровано вже понад 8 тис. відеокамер.

"Створюємо єдину платформу відеоспостереження. З понад 50 тис. наявних відеокамер більш ніж 8 тис. уже інтегровані, і ця робота постійно триває", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 січня.

Прем'єр підкреслив, що влада змінює стандарти безпеки у цивільному житті, що є потребою воєнного часу, яка збережеться й після війни.

"Тому формування безпечного середовища для наших громадян буде одним із пріоритетів уряду на цей та наступні роки", – підкреслив Шмигаль.

Автор: Галина Ялівець
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З нашою владою боюся щоб всі ті камери не виявилися інтегровані в систему ФСБ.
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09.01.2024 21:05 Відповісти
так і є !!! ПЗ на них кацапське ...
але мусора заробляють копійку, то для кошерної, апрсолютно прокацапської зе-влади це нормально ...
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10.01.2024 04:31 Відповісти
Дуже безпечно кацапи будуть спостерігати за своїми ударами , а ми будемо ловити і судити своїх дурнуватих блогерів!
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09.01.2024 23:20 Відповісти
 
 