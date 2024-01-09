В Україні нарахували понад 60 тисяч укриттів, – Шмигаль

У фонді захисних споруд цивільного захисту України налічується 60,5 тис. укриттів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 січня.

"Маємо 60,5 тис. укриттів у фонді захисних споруд цивільного захисту. Президент України Володимир Зеленський поставив перед нами чітке завдання – не лише збільшувати кількість, але й дбати про якість. Кожне укриття має бути інклюзивним, безпечним, комфортним і розташовуватися в зоні пішохідної доступності", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що стан шкільних укриттів знаходиться під особливим контролем. Наразі ними забезпечені 88% шкіл та 93% учнів і вчителів.

"Мета – довести цей показник практично до 100%. А також модернізувати сховища, які потребують оновлення. Для цього в держбюджеті закладено 2,5 млрд грн. Будемо контролювати їх ефективне використання місцевою владою", – підсумував Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що в додатку "Київ Цифровий" об’єднали мапу укриттів і пункти обігріву в єдиний сервіс.