Шмигаль попередив про ризик аварій через зростання споживання електроенергії

Стрімке збільшення споживання електроенергії створює додаткове навантаження на генерацію і збільшує ризик аварій.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Останні обстріли не завдали суттєвої шкоди українській енергетичній системі. Ситуація контрольована, є запас міцності, планові відключення не передбачаються. Але у зв’язку з низькими температурами споживання електроенергії наразі стрімко зростає. Сьогодні станом на ранок воно на 6% перевищило вчорашні показники. Додаткові навантаження збільшують ризик аварій", – наголосив Шмигаль.

Він закликав громадян зменшити споживання і не використовувати потужні електроприлади, а бізнес – обмежити підсвітку вивісок, банерів, вітрин.

"Це дозволить зекономити до 200-400 МВт, що дорівнює кільком блокам теплогенерації. І це зараз критично необхідно нашій енергосистемі", – зауважив прем'єр.

Він додав, що наразі у низці населених пунктів відсутнє енергопостачання через погодні умови, але ремонтні бригади намагаються максимально швидко його відновити.