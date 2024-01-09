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Гривня продовжує оновлювати рекорди: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 10 січня

Новини БізнесЦензор Фінанси

взятка,валюта,доллар,доллары

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк знизив офіційний курс гривні до долара на середу, 10 січня, до 38,2253 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у вівторок, 9 січня, – 38,1920 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився до 41,8185 грн за євро порівняно із 41,7973 грн у вівторок.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+10
Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

Тобто нижче курсу долара ніколи не було? Чи історія обмежується проміжком часу, який більш зручний - 1-2 роки. А раніше то була мабуть не та якась Україна.
Оце Пишний красава!!! Оце ЗЄ молодець!!!

А потім ми дивуємося тому, що 73% ніфіга не пам'ятають, що їм брехали вчора.
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09.01.2024 16:26
+8
Горючка налогом раздутая,надо же с лохов денег собрать.Все подробности знает Гетьманцев
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09.01.2024 16:37
+6
коли чую про Гетманцева, очі зразу кров'ю наливаються - дайте мені цого за горло потримати
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09.01.2024 16:41
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Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

Тобто нижче курсу долара ніколи не було? Чи історія обмежується проміжком часу, який більш зручний - 1-2 роки. А раніше то була мабуть не та якась Україна.
Оце Пишний красава!!! Оце ЗЄ молодець!!!

А потім ми дивуємося тому, що 73% ніфіга не пам'ятають, що їм брехали вчора.
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09.01.2024 16:26 Відповісти
Я їм постійно тут про це пишу. В результаті або повний ігнор, або взагалі банять. Думаю, що Бутусов на Бізнесцензор взагалі не заглядає, тому тут постійно розганяють фейки, або притягнуті за вуха голосні заголовки. Це на користь кацапам, однозначно.
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09.01.2024 16:36 Відповісти
так то было два курса ...
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09.01.2024 17:26 Відповісти
історичний
минфин
январь 16го дизель 17 бакс 25+
январь19го дизель 29 бакс 28+
январь 22го дизель 25 бакс 28+
и так все года, но с 22 у нас метода поменялась
и теперь
январь 24го дизель 50(+-) а бакс какого то хрена всего 38+
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09.01.2024 16:29 Відповісти
Горючка налогом раздутая,надо же с лохов денег собрать.Все подробности знает Гетьманцев
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09.01.2024 16:37 Відповісти
коли чую про Гетманцева, очі зразу кров'ю наливаються - дайте мені цого за горло потримати
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09.01.2024 16:41 Відповісти
Виїзджай з своєї Кугутівки і держи, хто забороняє. Чи легше після літра волати.
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09.01.2024 17:07 Відповісти
а колись і 42 був.
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09.01.2024 16:29 Відповісти
Мова йде про офіційний курс НБУ ! Ну вам у молодших класах такого ще не розповідають !
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09.01.2024 17:39 Відповісти
ну добре вам в старших розповідають. сходите, купите за офіційним. чи карткою спробуєте за офіційним розрахуватись..
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09.01.2024 18:15 Відповісти
У.бани ті, що в макітрах ні мають нічого і обрали "па пріколу". І ще- на Ютюб ролік гнусавого є, де воно триндить: "Вам обіцяли, що буде разруха, війна і долар по 45. Так от, нічого такого немає". Ау, виборці нркмна на компроматі у путіна, що не так ми вам казали? І де усі ті "смєтуни", які пищали про "як буде хужЄЄ, мьі єво смєтьом"?!
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09.01.2024 16:43 Відповісти
Я знаю таких .Они не пробиваемы!!!По их теории при Порошенко было еще хуже .***** там броня,аналогов которой нету
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09.01.2024 16:45 Відповісти
кули рост ввп 5% при инфляции +25%,вяликие прохфесора экономики
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09.01.2024 16:45 Відповісти
Прохфффесор в нас ТИ! ВВП рахується реальний, з урахуванням інфляції!
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09.01.2024 17:38 Відповісти
открой последнее интервью пышного и я тебе твоего профессора вобью вместе с резцами хлеборезки!!!
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09.01.2024 19:20 Відповісти
Судячи з язига та термінології, свинорус?
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09.01.2024 22:50 Відповісти
судячи з всього, знання мови розуму особисто тобі не добавляє!!!!!чому ви такі патріотичні тільки на диванах!?!?чи ти відпрацьовюєшь свій патріотизм за 30 серябряків??блювотиння!!!!
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09.01.2024 23:28 Відповісти
Не треба було анонсувати, що буть банківські рахунки блокувати. То ще тільки квіточки, ягідки попереду.
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10.01.2024 00:18 Відповісти
 
 