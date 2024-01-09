Група компаній "Нова пошта" змінила назву на NOVA, проте компанія "Нова пошта", що працює на українському ринку як логістичний та поштовий оператор, збереже свій бренд.

"Ми вже набагато більше, аніж пошта, тому прибираємо це слово саме у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів – NOVA. "Нова пошта" як логістичний оператор залишається "Новою поштою". Жодних ребрендингів та зміни логотипів не буде. Зміни стосуються назви саме групи компаній. "Нова пошта" залишається "Новою поштою", – повідомили в компанії.

Група компаній NOVA складається з наступних компаній: