Експорт європейських товарів до Росії впав за два роки на 63%

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році експорт Європейського Союзу до Росії впав до 37% від довоєнного рівня.

Як пише Spiegel, про це свідчать дані Мюнхенського інституту економічних досліджень Ifo, передає "Європейська правда".

Однією з причин все ще високого обсягу експорту до Росії є те, що лише 32% всіх товарів з ЄС підпадають під санкції.

"Що стосується предметів розкоші, то, наприклад, експорт шампанського в Росію підпадає під санкції, але не просекко", – прокоментувала заступниця керівника Центру зовнішньої торгівлі Ifo Феодора Теті.

Крім того, багато товарів з ЄС, що потрапили під санкції, можуть постачатися до Росії опосередковано через треті країни, як свідчать оцінки нової бази даних санкцій Ifo.

За даними Ifo, близько третини санкційних товарів відсутні у Росії порівняно з довоєнним періодом через експортні обмеження ЄС та інших західних країн.

Для Росії Китай є найважливішою альтернативною країною походження продуктів, які потрапили під санкції: 61% цих товарів походять з Китаю. У 2021 році ця частка становила лише 35%.

13% усіх товарів, що потрапили під санкції Заходу, надходять до Росії з Туреччини – у 2021 році це було трохи менше 3%.

Із Вірменії Росія зараз також отримує невелику частку – близько 1% – всіх санкційних товарів. За цей же період експорт з ЄС до Вірменії подвоївся.

"У випадку з Китаєм збільшення експорту до Росії можна принаймні частково пояснити зростанням внутрішнього виробництва. Однак у випадку Туреччини та Вірменії раптове і різке збільшення експорту до Росії викликає підозри в ухилянні від санкцій", – сказала Теті.

Згідно з останніми даними Федерального статистичного відомства, німецький експорт до Росії за рік впав приблизно на 38% до близько 0,8 млрд євро в листопаді 2023 року. Відповідно, в листопаді Росія посіла 16-е місце серед найважливіших країн призначення для німецького експорту за межами ЄС. У лютому 2022 року, за місяць до нападу на Україну, Росія була на 5-му місці.