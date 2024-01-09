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Видобуток газу на нових свердловинах "Укргазвидобування" вперше перевищив мільярд кубометрів на рік

Новини БізнесЦензор Енергетика

свердловина

Вперше за історію "Укргазвидобування" (належить Групі Нафтогаз) видобуток від нових введених свердловин перевищив мільярд кубометрів на рік.

Про це повідомляє пресслужба Групи.

Зазначається, що за минулий рік ввели в експлуатацію 86 нових свердловин з буріння, з них 24 – з початковим дебітом понад 100 тис. куб. м, що є абсолютним рекордом за останні понад 20 років.

"Такого результату компанії вдалося досягти за рахунок застосування нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах, пласти яких раніше були недосяжні, а також активного розбурювання нових родовищ, модернізації інфраструктури та розвитку потенціалу наших спеціалістів і спеціалісток", – йдеться у повідомленні.

Найпотужнішу свердловину було запущено в квітні 2023 року, її дебіт сягає 580 тис. кубометрів.

Як повідомлялося, у листопаді в Карпатах запустили рекордну газову свердловину на виснаженому родовищі.

Автор: Юлiя Недашківська
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Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
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09.01.2024 15:11 Відповісти
Так значить є що сверлити?

Лише одна Полтавщина у приватних бурових . А що вже казати про поклади в природнійзоні Карпат
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09.01.2024 15:17 Відповісти
Ахметов третю яхту вже замовив?
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09.01.2024 15:27 Відповісти
Клоун, маєш гарний пропор біля ніка
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10.01.2024 01:17 Відповісти
Мавпочка про впн нічого не чула? А ще про таку конторку як "Національна рада з питань радіо та телебачення", яка нещодавно заблокувала декілька кіносайтів бо так їм проплатили, доречі з українськими перекладами.
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10.01.2024 12:38 Відповісти
скажите за кого из мудла радоваться???кому так поперло???
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09.01.2024 16:49 Відповісти
 
 