Міноборони розірвало угоди з фірмами Гринкевича після публікацій у ЗМІ. Але не всі

Міністерство оборони ухвалило рішення щодо розірвання всіх договорів із компаніями, пов’язаними з бізнесменом Ігорем Гринкевичем.

Про це заявив заступник міністра оборони Віталій Половенко, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, підставою для розірвання договорів стали публікації у ЗМІ про розкішний спосіб життя родини Гринкевича, хоча його компанії неодноразово зривали контракти з Міноборони.

"Щодо позиції Міністерства оборони щодо кейсу Гринкевичів.Позиція наступна: після публікації статті у ЗМІ Міністерством оборони одразу ухвалило рішення про розірвання тих договорів, які були раніше укладені Міноборони", – сказав заступник міністра.

Згодом Половенко уточнив, що міністерство розірвало не всі договори з компаніями Гринкевича, оскільки крім ремонтних робіт та постачання одягу та білизни, одна з них наприкінці минулого року отримала ще й підряд на харчування військовослужбовців.

"У МОУ залишився тільки один контракт з такою компанією. Він діє з 1 січня по 1 квітня. Це угода на постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях. Це була остання угода, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який зараз розформовують. Угода укладена за результатами тендеру, проведеного на "Прозоро" – до того, як нам стало відомо про арешти і затримання", – написав Половенко у Facebook.

Він запевнив, що цей контракт вже перевіряють, але розривати його не будуть.

"Інспектори перевірятимуть всі аспекті співпраці протягом всього терміну дії угоди. Зараз важливим пріоритетом є харчове забезпечення захисників. Утім, якщо зʼявляться хоч якісь підстави розірвати цей останній контракт достроково – ми негайно це зробимо", – пообіцяв Половенко.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня ДБР затримало львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича на спробі дати $500 тисяч хабаря одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за закриття справи проти його компаній. Суд арештував його з альтернативою внесення застави у розмірі 428 млн грн.

Йдеться про кримінальне провадження, порушене за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. За даними слідства, компанії львівського бізнесмена отримали 23 підряди на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн, але не виконали їх.

Зокрема, правоохоронці встановили, що 6 контрактів підрядник не виконав повністю. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також, встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

За попередніми оцінками сума збитків держави у цій справі може сягати понад 1 млрд грн.