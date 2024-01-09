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У Нацбанку назвали десятку найприбутковіших банків

Новини БізнесЦензор Фінанси

нбу,нацбанк

Упродовж січня-листопада 2023 року платоспроможні українські банки отримали 130,5 млрд грн чистого прибутку. До десяти найприбутковіших банків за цей період увійшли державні "Приватбанк", "Ощадбанк", а також "Райффайзен банк" та "Укрсиббанк".

Про це свідчать дані Національного банку, передає Укрінформ.

Зазначається, що найбільший прибуток за 11 місяців 2023 року отримали:

  • "Приватбанк" – 54,46 млрд грн,
  • "Ощадбанк" – 11,56 млрд грн,
  • "Райффайзен банк" – 7,4 млрд грн,
  • "Укрсиббанк" – 6,86 млрд грн,
  • ПУМБ – 6,69 млрд грн,
  • ОТП банк – 5,44 млрд грн,
  • "Сітібанк" – 5,37 млрд грн,
  • "Сенс банк" – 5,25 млрд грн,
  • "Укрексімбанк" – 4,9 млрд грн та
  • "Універсалбанк" – 4,95 млрд грн.

Водночас до збиткових банків увійшли "Правекс банк" (-17 млн грн), "Мотор банк" (-45,7 млн грн), "Оксі банк" (-22,39 млн грн) та "Альпарі банк" (-4,69 млн грн).

Як повідомлялося, українські банки у 2022 році скоротили чистий прибуток у 3,1 рази – до 24,72 млрд грн порівняно з 77,38 млрд грн у 2021 році.

Автор: Юлiя Недашківська
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"Приватбанк" - 54,46 млрд грн

З такою прибутковістю ця діра, у яку вгатили купу грошей з бюджету, вийде у нуль через 17 років.
Але цього вам ніхто не скаже.

Також, як не скажуть, що наглядова рада Привату зараз складається з людішек ЗЄ та Єрмака.
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09.01.2024 16:33 Відповісти
 
 