У Нацбанку назвали десятку найприбутковіших банків

Упродовж січня-листопада 2023 року платоспроможні українські банки отримали 130,5 млрд грн чистого прибутку. До десяти найприбутковіших банків за цей період увійшли державні "Приватбанк", "Ощадбанк", а також "Райффайзен банк" та "Укрсиббанк".

Про це свідчать дані Національного банку, передає Укрінформ.

Зазначається, що найбільший прибуток за 11 місяців 2023 року отримали:

"Приватбанк" – 54,46 млрд грн,

"Ощадбанк" – 11,56 млрд грн,

"Райффайзен банк" – 7,4 млрд грн,

"Укрсиббанк" – 6,86 млрд грн,

ПУМБ – 6,69 млрд грн,

ОТП банк – 5,44 млрд грн,

"Сітібанк" – 5,37 млрд грн,

"Сенс банк" – 5,25 млрд грн,

"Укрексімбанк" – 4,9 млрд грн та

"Універсалбанк" – 4,95 млрд грн.

Водночас до збиткових банків увійшли "Правекс банк" (-17 млн грн), "Мотор банк" (-45,7 млн грн), "Оксі банк" (-22,39 млн грн) та "Альпарі банк" (-4,69 млн грн).

Як повідомлялося, українські банки у 2022 році скоротили чистий прибуток у 3,1 рази – до 24,72 млрд грн порівняно з 77,38 млрд грн у 2021 році.