Українські хакери зламали сервери московського інтернет-провайдера

Хакери з угруповання Blackjack, яке, ймовірно, причетне до Служби безпеки, зламали московський інтернет-провайдер "М9ком" й позносили його сервери.

Про це пише hromadske із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Зокрема, йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту та іншого. Через хакерську атаку частина жителів Москви залишилася без інтернету та телебачення.

"Кібервоїни вивантажили понад 10 Гб даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії, які виклали для дослідження всіма охочими", – зазначив співрозмовник видання.

Хакери заявили, що "М9ком" – це одна з "розминочних" атак перед "реальною помстою за злам українського оператора "Київстар".

Нагадаємо, вранці 12 грудня абоненти "Київстару" почали масово скаржитися на відсутність мобільного зв’язку та інтернету. Пізніше мобільний оператор заявив, що причиною збоїв стала потужна хакерська атака, яка привела до повного припинення надання послуг. Компанія почала відновлювати роботу ввечері 13 грудня. Про остаточне відновлення всіх послуг "Київстар" повідомив 20 грудня.

За словами президента компанії Олександра Комарова, ворог зруйнував близько 40% її інфраструктури.