Естонія обіцяє зробити військову допомогу Україні довгостроковою
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Естонія у наступні чотири роки надаватиме Києву військову допомогу у еквіваленті 0,25% внутрішнього валового продукту країни.
Про це заявила очільниця уряду Естонії Кая Каллас, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на ERR.
"Внесок Естонії в перемогу України становитиме 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні", – сказала Каллас.
Вона закликала наслідувати цей приклад країни Європи, Північної Америки та інші держави.
Каллас додала, що з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро. За її словами, в наступні роки Естонія виділятиме 14 млн євро на рік на спільні дії з відновлення України.
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