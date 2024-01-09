Вантажообіг українських портів на Дунаї зріс за останніх два роки у 6 разів

Упродовж 2023 року вантажообіг через порти Дунаю сягнув рекордних понад 29 млн тонн, що майже у шість разів більше, ніж у довоєнний період.

Про це повідомив очільник ДП "Адміністрація морських портів України" Юрій Литвин, передає пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Також, за його словами, кількість суднозаводів збільшилася вдвічі – 13 045 одиниць порівняно з 8 944 у 2022 році.

Крім того, Литвин додав, що спільно з бізнесом у 2023 році АМПУ запустила 23 точки перевалки, реалізує ще 15 таких інвестиційних проєктів у портах Ізмаїлу та Рені.

Протягом 2022-2023 років виконано експлуатаційне днопоглиблення в обсязі 3,33 млн кубометрів, що допомогло суттєво збільшити кількість прохідних судів.

Також збільшена чисельність лоцманського складу. У порту Рені біля причалів одночасно розміщувались 22 морських судна і 40 барж.

У 2024 році АМПУ планує підтримувати паспортні глибини морських портів України, цифровізувати процеси у портах Дунаю і об’єднати їх в одну спільну диспетчерську систему з портами Одещини.

Крім того, серед пріоритетів технічне забезпечення лоцманів та оновлення систем моніторингу руху суден, виконання ремонтів автошляхів та залізничних колій, міжнародне співробітництво в рамках RDNA 3, розвиток українського морського коридору, а також розширення номенклатури вантажів що обробляються у портах.