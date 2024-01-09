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Кабмін (7244) опитування (263)

Дві третини українців вважають уряд найманим працівником, – соцопитування

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кабмін

За останні три роки в Україні зросла частка людей, які вважають, що уряд – це найманий працівник, а народ має бути керівником, що здійснюють контроль за його діями.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Так, 66% українців вважають, що уряд – це працівник, а люди мають бути керівниками, які контролюють його дії.

"При цьому за останні три роки частка людей, які поділяють такий погляд, зросла з 55% до 66%. Натомість з 36% до 30% стало менше тих, хто вважає, що Уряд – як батько, який має піклуватися про людей як про дітей", – зазначили соціологи.

У всіх регіонах більшість населення схиляється до погляду на уряд як на працівника. Лише на Сході трохи більше тих, хто сприймає уряд як батька (38% проти 28-30% в інших регіонах).

Серед більш молодих респондентів більш виражений погляд на уряд як на працівника – 80% серед людей у віці до 30 років, 66-70% серед людей у віці 30-59 років і "лише" 55% серед людей у віці 60 років і старше.

Як зазначають експерти, істотна залежність простежується з освітою респондентів. Якщо серед осіб з вищою освітою 74% бачать уряд як працівника, то серед осіб з професійно-технічної чи середньою спеціальною освітою – 65%, а серед осіб з повною середньою або нижче освітою – 42%. Разом з цим з 22% серед осіб з вищою освітою до 52% серед осіб з повною середньою освітою чи нижче зростає частка тих, хто бачить уряд як батька.

Трохи більше половини українців – 54% – вважають, що чим більш активно держава регулює та контролює економічну діяльність, тим краще це впливає на економіку країни (три роки тому таких було 56%). Частка ж тих, хто прагне меншого регулювання і меншого контролю – 36% (ріст з 24% у 2020 році).

Респонденти, які насамперед бачать уряд як батька, більшою мірою наполягають на його активній участі та контролі економіки – 64% проти 28%, які вважають, що уряд має менше втручатися в економіку. Разом з цим, і серед тих, хто бачить уряд як працівника, половина (49%) вважає, що для економіки буде краще, якщо держава буде активніше втручатися і контролювати (підтримують більшу свободу дій і менше контролю – 41%).

У всіх регіонах переважає думка, що держава має більш активно регулювати та контролювати економічну діяльність. Дещо більш виражена така думка – на Півдні і Сході.

Опитування тривало з 29 листопада до 9 грудня 2023 року. Воно відбувалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1031 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
але це не заважає зеленому уряду ї...ти три третини українців у всі дири
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09.01.2024 12:11
+5
30% - это законченные совки. У нас не только правительство, у нас и президент - обычный наемный чиновник с определенным набором обязанностей. Только теперешняя власть об этом напрочь забыла сразу после выборов.
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09.01.2024 13:20
+4
Частина із двох третин українців вважають уряд найманим працівником Єрмака
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09.01.2024 12:24
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але це не заважає зеленому уряду ї...ти три третини українців у всі дири
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09.01.2024 12:11 Відповісти
І де всі ті, кого опитують?
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09.01.2024 12:14 Відповісти
30% українців, "хто вважає, що Уряд - як батько, який має піклуватися про людей як про дітей", - впевнені, що " гуртом і батька легше бити".
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09.01.2024 12:19 Відповісти
30% - это законченные совки. У нас не только правительство, у нас и президент - обычный наемный чиновник с определенным набором обязанностей. Только теперешняя власть об этом напрочь забыла сразу после выборов.
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09.01.2024 13:20 Відповісти
30% досі не знають про існування Конституції.
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09.01.2024 14:26 Відповісти
Частина із двох третин українців вважають уряд найманим працівником Єрмака
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09.01.2024 12:24 Відповісти
Та не може бути,а як цар-презідент.Навіщо на нього молились.
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09.01.2024 12:26 Відповісти
Контроль - это и есть коррупция в чистом виде,все контролирующие органы заняты только сбором взяток,стадо не хочет жить в коррумпированной стране,но своими дикими пожеланиями ее порождает.
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09.01.2024 12:26 Відповісти
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09.01.2024 12:28 Відповісти
Половина ВР, две трети уряду и весь ОП считают себя избранниками какого-то б-га
До лампочки им эти ваши опросы
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09.01.2024 12:30 Відповісти
Щось вони на нас погано працюють, пора провести реформу уряду та перевести їх та депутатів на відрядну (сдельную) оплату праці
Якщо приніс користь суспільству, покращив добробут - отримав зарплату" Ні - то тільки мінімалку! Якщо три місяці поспіль тільки мінімалка - то допобачення!
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09.01.2024 12:46 Відповісти
та їм ті зарплати якось до лампочки. вони собі наколядують на відкатах
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09.01.2024 12:54 Відповісти
Проснулись
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09.01.2024 12:47 Відповісти
Це народ проснувся, а вони ще не прокинулися.
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09.01.2024 14:20 Відповісти
Я завжди вважав уряд України структурою для грабування населення на користь діючої влади. Коли вони ще ділили між собою пароплави та заводи, то ще не так цим переймалися, а потім вже показали себе в усій красі.
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09.01.2024 13:06 Відповісти
Тільки хто його наймав- явно не українці
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09.01.2024 13:17 Відповісти
Мене завжди дивував ідіотизм самих питань отих всіх соціолухів. Хоча можливо і не ідіотизм, а маніпулятивність, за допомогою якої людям нав'язують вигідну для їхніх хазяїв хибну точку зору. Взяти як накручували щотижня рейтинг голобородька, коли ще і партії з назвою серіала не існувало. А ще за часів Кучми колись вразило питання щось на кшталт:"Чи ви хотіли б заможно жити в диктаторській країні, чи бідно - в демократичній?" Що цікаво, вони часто задають провокативні питання, але ані вони самі, ані ніхто з армії політолухів це не пояснюють і не коментують. Результат - загальне невігластво, а тому, як сказав класик: "Маємо те, що маємо!".
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09.01.2024 13:21 Відповісти
Не ну після того як вся Україна вмилася кров'ю ,то декого це напрягло, додуматися як зеленські їх зробили ...
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09.01.2024 13:39 Відповісти
Хм , а є такі ''підприємства'' де наймані працівники можуть таке безнаказано витворяти?
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09.01.2024 14:50 Відповісти
Причому найманим ОПою.
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09.01.2024 15:44 Відповісти
 
 