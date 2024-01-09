За перший тиждень року бізнес отримав доступних кредитів на понад 2 мільярда

Упродовж минулого тижня у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 465 пільгових кредитів на загальну суму 2,2 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки – 361 кредит на суму 1,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що за час дії воєнного стану в Україні укладено 44 607 таких кредитних договорів на 179,4 млрд грн (серед них з банками державного сектору – 33 394 на 91,6 млрд грн).

При цьому на інвестиційні цілі було залучено лише 12,62 млрд грн, ще 8,81 млрд грн бізнес отримав у якості антикризових кредитів, а 3,73 млрд грн – для рефінансування попередньо отриманих кредитів.

Водночас 36,42 млрд грн становили кредити для сільськогосподарських товаровиробників, 58,23 млрд грн – кредити на антивоєнні цілі.

Загалом із моменту старту держпрограми суб’єкти підприємництва отримали 79 429 кредитів на загальну суму 269,1 млрд грн, з яких 53 870 – від банків державного сектору економіки на 118,2 млрд грн.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.

Як повідомлялося, 27 грудня з метою розширення можливості підприємців отримання держпітримки уряд вніс зміни до Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах Програми 5-7-9%.

Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у межах домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати Програму 5-7-9% виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.