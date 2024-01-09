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Ірландія зменшить виплати новим українським біженцям

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ірландія

Українці, які прибуватимуть до Ірландії для тимчасового захисту, уже з цього місяця отримуватимуть менші виплати. Також новим українським біженцям допоможуть пройти навчання та знайти роботу.

Очікується, що ірландський уряд 9 січня остаточно ухвалить рішення про зменшення допомоги новоприбулим українським біженцям до 38,8 євро на тиждень порівняно з 232 євро на тиждень, як було раніше, пише independent.ie.

Утім, зміни не зачеплять 100 тисяч українців, які вже перебувають в Ірландії.

Також новим українським біженцям організують навчання та підтримку навичок, щоб допомогти їм знайти роботу через місцеві офіси Intreo.

Українцям, які отримують соціальну допомогу, доведеться звертатися до державної служби зайнятості.

На думку ірландських урядовців, нові скорочені ставки соціального забезпечення приведуть Ірландію у відповідність до пропозицій інших європейських країн.

Новим українським біженцям також буде надано 90 днів безкоштовного проживання у державному житлі, а потім вони самі відповідатимуть за пошук житла.

Урядові джерела очікують, що нові пропозиції почнуть діяти наприкінці січня.

Від початку війни в Україні у лютому 2022 року до держави прибуло понад 102 тисячі українців.

Автор: Юлiя Недашківська
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Новом українським біженцям?
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09.01.2024 12:11 Відповісти
Халява закінчується. По всьому світу уже зрозуміли, що це за "біженці". Ухилянти від мобілізації, дизертири, "хворі", "інваліди", "супроводжуючі інвалідів", "каліки"... А своїми словами - сикуни, халявщики і паразити на шию інших народів, коли Україна стікає кров"ю і потребує захисту.
Думаю, що дивлячись на цих "біженців" народи і уряди саме тому і відмовляють Україні у фінансовій і військовій допомозі.
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09.01.2024 15:27 Відповісти
Ну...халява насправды для тих, хто вже приїхав - не закинчилася. Просто повідобмляють, що вони вже прийняли достатньо для себе біженців.
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09.01.2024 18:05 Відповісти
Из одной крайности в другую.
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09.01.2024 16:24 Відповісти
это вообще-то сегрегация. Чем предыдущие беженцы лучше??
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10.01.2024 01:32 Відповісти
 
 