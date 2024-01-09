Справу Дубінського про підробку документів для виїзду за кордон передали до суду

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Олександра Дубінського, який підробив документи для виїзду за кордон.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, нардеп обвинувачується у службовому підробленні за ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначається, що ДБР спільно зі Службою безпеки встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон. "У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець", – пояснили правоохоронці.

Крім того, ДБР дізналося, що під час перебування за кордоном Дубінський встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

Як нагадали в ДБР, про підозру у цій справі нардепу повідомили 8 серпня 2023 року. Суд тоді обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного браслета терміном до 8 жовтня.

Нагадаємо, що у листопаді СБУ також повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районнийсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.