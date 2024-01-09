Через негоду в Україні без світла залишилися понад тисяча населених пунктів
Новини БізнесЦензор Енергетика
Станом на ранок 9 січня, через негоду в Україні знеструмлено 1025 населених пунктів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, що через шквальний вітер, обледеніння ліній найбільше відключень на Дніпропетровщині, Одещині, в Миколаївській та Кіровоградській областях.
У Дніпропетровській області без електропостачання майже 29 тисяч споживачів у 324 населених пунктах, в Одеській області знеструмлено 268 населених пунктів, на Миколаївщині – 215, в Кіровоградській області – 146 населених пунктів.
Також є відключення в Запорізькій – 59 населених пунктів, Херсонській (14), Чернігівській (9) і Чернівецькій (8) областях.
Як наголосили у відомстві, аварійні бригади в постраждалих від негоди регіонах переведено на цілодобовий режим роботи. Туди направляється додаткова техніка з інших областей. Проте роботу та пересування ускладнює ожеледь.
Будь ласка, зачекайте...
ДТЭК ПОКУПАЕТ У ЭНЕРГОАТОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗА КОПЕЙКУ, А ПРОДАЕТ ЗА ТРИ ТЫСЯЧИ ГРИВЕНЬ
Новая схема позволяет зарабатывать миллиарды ежемесячно.
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html