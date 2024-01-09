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Новини Енергетика
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Через негоду в Україні без світла залишилися понад тисяча населених пунктів

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія

Станом на ранок 9 січня, через негоду в Україні знеструмлено 1025 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що через шквальний вітер, обледеніння ліній найбільше відключень на Дніпропетровщині, Одещині, в Миколаївській та Кіровоградській областях.

У Дніпропетровській області без електропостачання майже 29 тисяч споживачів у 324 населених пунктах, в Одеській області знеструмлено 268 населених пунктів, на Миколаївщині – 215, в Кіровоградській області – 146 населених пунктів.

Також є відключення в Запорізькій – 59 населених пунктів, Херсонській (14), Чернігівській (9) і Чернівецькій (8) областях.

Як наголосили у відомстві, аварійні бригади в постраждалих від негоди регіонах переведено на цілодобовий режим роботи. Туди направляється додаткова техніка з інших областей. Проте роботу та пересування ускладнює ожеледь.

Автор: Юлiя Недашківська
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А куди ідуть наші кошти на "модернізацію і удосконалення"?
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09.01.2024 12:40 Відповісти
Непогода тут не причем. Никто не обслуживает линии электропередач, как положено. Никто не обрезает деревья, которые нависают над проводами, делают скрутки, вместо того, чтобы поменять провод. Не меняют устаревшее оборудование, которое уже 3 срока отслужило еще в советское время. И за это мы платим огромные деньги, платим ворам и бандитам:

ДТЭК ПОКУПАЕТ У ЭНЕРГОАТОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗА КОПЕЙКУ, А ПРОДАЕТ ЗА ТРИ ТЫСЯЧИ ГРИВЕНЬ
Новая схема позволяет зарабатывать миллиарды ежемесячно.
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html
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09.01.2024 21:31 Відповісти
Ахметов всі ресурси висмокче з інфраструктури і віддасть руїни державі. Приватні руки злодія, вони такі. Не можна було давати цій людині нічого окрім строку у вязниці, він у свій час пів дондава у крові втопив. Благодіятіль чортовий.
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10.01.2024 11:18 Відповісти
 
 