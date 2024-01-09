Ринок електромобілів в Україні за рік зріс майже втричі. П’ятірка найпопулярніших моделей

Загалом за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що із загальної кількості зареєстрованих електромобілів понад 36,8 тисячі були легкові авто та 770 – комерційні.

Зокрема, в грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Із них понад 4,5 тисячі – легкові авто та 78 – комерційні.

Окрім загального зростання ринку електромобілів, за результатами року зафіксували зростання частки нових машин.

Якщо у 2022 році в реєстраціях BEV частка нових авто становила 17%, то за підсумками минулого року – майже 20%.

Серед нових електромобілів українці минулого року найчастіше купували Volkswagen ID.4 (2655 одиниць),Dong Feng/Honda M-NV (559), Volkswagen ID.6 (491), Honda eNS1 (327), BYD Song (189).

Серед вживаних електромобілів найпопулярнішою моделлю була Nissan Leaf – 5190 реєстрацій, на другому місці – Tesla Model 3 (3282), на третьому – Volkswagen e-Golf (3273), на четвертому – Tesla Model Y (2171), замикає п'ятірку Volkswagen ID.4 (1740).