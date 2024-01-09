Білий дім обговорив з американськими компаніями виробництво зброї для України, – ЗМІ

Представники Білого дому зустрілися в понеділок з керівниками компаній технологічної та оборонної промисловості, щоб обговорити підтримку доступу України до передового американського обладнання.

Про це пише Reuters із посиланням на високопосадовців американської адміністрації.

"Розмова була зосереджена на низці систем, у тому числі на безпілотних літальних системах, на тому, як протистояти безпілотникам, а також на проблемі розмінування", – зазначив один зі співрозмовників агентства.

Зустріч скликав радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, щоб "посилити увагу до допомоги Україні у подоланні ключових технологічних викликів, які, як вони визначили, гальмують їхній прогрес і динаміку на полі бою", сказав інший співрозмовник.

На зустрч були запрошені керівники компаній Fortem Aerospace, Palantir Technologies Inc, Anduril Industries Inc, виробник безпілотників Skydio та інші.

Водночас чиновники наголосили, що будь-які спроби підтримати Україну будуть обмежені без додаткового пакету допомоги на понад $100 млрд, який включає близько $50 млрд нової допомоги на безпеку України, і який має схвалити Конгрес.