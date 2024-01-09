Внутрішній аудит Міноборони виявив порушень на 10 мільярдів за чотири місяці, – Умєров
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За чотири місяці роботи внутрішнього аудиту Мніоборони вдалося виявити раніше допущених порушень на понад 10 млрд грн.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.
"Наповну зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони. Вони вже виявили багато порушень — за останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями та спеціальними службами", – зазначив він.
Зокрема, за його словами, в грудні СБУ у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн.
"Це те, про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини", – додав міністр.
Умєров наголосив, що зараз відомство працює над тим, щоб "вирішити проблему системно": впроваджує нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
бо загадково пропала інфа про білеше 100 ярдів які пішли в офшори за резнікова
і це лиш те про що ми знаємо
от це така заміна шило на мило...
заступники резніка на нарах ******* сидять...
Чому ухилянта пакують, ******* дубінами і відправляють без суда і слідства бог зна куди, а тут крадуть "і всі соплі жують"
Люди! Вони грабують вас, бо впевнні, що Україна програє!
Як кажуть біржові гравці: вони зашортили на ваше життя, зайняли коротку позицію. Біржу не обдуриш - біржа то є показник настроїв економічних агентів.
Чого ви чекаєте? Наступного відосіка від Наркомана?