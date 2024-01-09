Внутрішній аудит Міноборони виявив порушень на 10 мільярдів за чотири місяці, – Умєров

За чотири місяці роботи внутрішнього аудиту Мніоборони вдалося виявити раніше допущених порушень на понад 10 млрд грн.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.

"Наповну зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони. Вони вже виявили багато порушень — за останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями та спеціальними службами", – зазначив він.

Зокрема, за його словами, в грудні СБУ у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн.

"Це те, про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини", – додав міністр.

Умєров наголосив, що зараз відомство працює над тим, щоб "вирішити проблему системно": впроваджує нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО.