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Внутрішній аудит Міноборони виявив порушень на 10 мільярдів за чотири місяці, – Умєров

Новини БізнесЦензор Влада Корупція

умєров

За чотири місяці роботи внутрішнього аудиту Мніоборони вдалося виявити раніше допущених порушень на понад 10 млрд грн.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.

"Наповну зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони. Вони вже виявили багато порушень — за останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями та спеціальними службами", – зазначив він.

Зокрема, за його словами, в грудні СБУ у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн.

"Це те, про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини", – додав міністр.

Умєров наголосив, що зараз відомство працює над тим, щоб "вирішити проблему системно": впроваджує нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
"...вдалося виявити раніше допущених порушень на понад 10 млрд грн...". Что значит - "порушень"? А может правильней - "воровства"? Чего ты петляешь , Умеров ? Прикрываешь Папередника? Какие же вы, "зеленые" , МУТНЫЕ !!!
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09.01.2024 11:01
+4
І шо, мля.. ?
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09.01.2024 11:55
+3
Героїчно-задуманий профіль татарина Умєрова на фото в заголовку статті чимось схожий на викарбуваний на монеті портрет римського імператора. Тільки Юлій Цезар назавжди ввійшов в історію як великий полководець, філософ і політик. А цей татарин на побігеньках у Блазня ввійде в історію як нездара, ручна мавпочка мами Бєні і папи Єлдака.
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09.01.2024 19:13
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"...вдалося виявити раніше допущених порушень на понад 10 млрд грн...". Что значит - "порушень"? А может правильней - "воровства"? Чего ты петляешь , Умеров ? Прикрываешь Папередника? Какие же вы, "зеленые" , МУТНЫЕ !!!
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09.01.2024 11:01 Відповісти
він не дописав що це за останніх тижні року
бо загадково пропала інфа про білеше 100 ярдів які пішли в офшори за резнікова
і це лиш те про що ми знаємо
от це така заміна шило на мило...
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09.01.2024 15:05 Відповісти
І шо, мля.. ?
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09.01.2024 11:55 Відповісти
що що???
заступники резніка на нарах ******* сидять...
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09.01.2024 15:07 Відповісти
Це якраз усюди де не повернись залучена політпартія "зе слуга неукраїнського народу" яка тебе привела до влади,ти по національності не маланець тому незрозуміло ,що ти верзеш і в якому напрямку твої думки,зе хуцпи нам не треба.
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09.01.2024 11:58 Відповісти
А шо там з пікапами по 45 к$?
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09.01.2024 12:10 Відповісти
А як так, Гринкевіч крав мільярдами, а МО нічого не знало, аж поки журналісти не написали. Як так? Не тількі Грінкевіча саджати треба, де чістки в лавах МО? Де відповідальний за такий безлад? Де грьобані посадки і арешти?

Чому ухилянта пакують, ******* дубінами і відправляють без суда і слідства бог зна куди, а тут крадуть "і всі соплі жують"
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09.01.2024 14:43 Відповісти
так где очкастый Пи....р резников, а стоит за ним фсбзшник Елдак и бенин Оманский Нарик...
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09.01.2024 14:59 Відповісти
I sho...pchely -protiv meda!!!!
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09.01.2024 15:01 Відповісти
Героїчно-задуманий профіль татарина Умєрова на фото в заголовку статті чимось схожий на викарбуваний на монеті портрет римського імператора. Тільки Юлій Цезар назавжди ввійшов в історію як великий полководець, філософ і політик. А цей татарин на побігеньках у Блазня ввійде в історію як нездара, ручна мавпочка мами Бєні і папи Єлдака.
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09.01.2024 19:13 Відповісти
Після таких грабежів, ані Наркоман, ані Кабмін у відставку не пішов. Рада ніякого рішення не запропонувала.
Люди! Вони грабують вас, бо впевнні, що Україна програє!
Як кажуть біржові гравці: вони зашортили на ваше життя, зайняли коротку позицію. Біржу не обдуриш - біржа то є показник настроїв економічних агентів.
Чого ви чекаєте? Наступного відосіка від Наркомана?
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09.01.2024 19:17 Відповісти
Мало знайшли. Мабудь тим перевіряльщикам сказали сильно не копати...бо їх закопають.
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09.01.2024 20:49 Відповісти
а де бувцей аудит весь цей час? відповідь: в темі.
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09.01.2024 22:02 Відповісти
10 млрд.! І які ваші дії, пане Умеров?
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09.01.2024 22:31 Відповісти
 
 