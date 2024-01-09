У роботі monobank стався збій (оновлено)
Новини БізнесЦензор Фінанси
Вранці, 9 січня, в роботі віртуального банку monobank стався збій. Невдовзі фахівцям вдалося полагодити систему.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.
"Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую", – зазначив він. Менше, ніж за годину банкір заявив про відновлення роботи після збою.
Раніше користувачі банку скаржилися, що не працюють сервіси накопичення "Банки". Утім, перекази з картки на картку відбувалися без проблем.
Як повідомлялося, 12 грудня банк зазнав масованої DDoS-атаки.
Топ коментарі
+8 Ol Ol 489f6131
показати весь коментар09.01.2024 09:21
+3 Серая Лиса
показати весь коментар09.01.2024 09:50
+1 Sergey A b3cf7edb
показати весь коментар09.01.2024 09:13
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sergey A b3cf7edb
показати весь коментар09.01.2024 09:13 Відповісти Мені подобається 1
Ol Ol 489f6131
показати весь коментар09.01.2024 09:21 Відповісти Мені подобається 8
Серая Лиса
показати весь коментар09.01.2024 09:50 Відповісти Мені подобається 3
Марина Нєчаєва 330e7c02
показати весь коментар09.01.2024 09:59 Відповісти Мені подобається 1
Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар09.01.2024 10:06 Відповісти Мені подобається 1
Makc Polygraph
показати весь коментар09.01.2024 11:38 Відповісти Мені подобається 1
Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар09.01.2024 13:23 Відповісти Мені подобається 0
Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар09.01.2024 13:25 Відповісти Мені подобається 0
Юрий 60e2549a
показати весь коментар09.01.2024 10:11 Відповісти Мені подобається 0
Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар09.01.2024 13:24 Відповісти Мені подобається 0
Юрий 60e2549a
показати весь коментар12.01.2024 17:07 Відповісти Мені подобається 0
Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар12.01.2024 17:14 Відповісти Мені подобається 0
✘
Kan Kan 21c2f560
показати весь коментар09.01.2024 12:18 Відповісти Мені подобається 0
Patrick Bond ab3dd2dd
показати весь коментар09.01.2024 13:19 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...