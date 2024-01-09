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У роботі monobank стався збій (оновлено)

Новини БізнесЦензор Фінанси

monobank

Вранці, 9 січня, в роботі віртуального банку monobank стався збій. Невдовзі фахівцям вдалося полагодити систему.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

"Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую", – зазначив він. Менше, ніж за годину банкір заявив про відновлення роботи після збою.

Раніше користувачі банку скаржилися, що не працюють сервіси накопичення "Банки". Утім, перекази з картки на картку відбувалися без проблем.

Як повідомлялося, 12 грудня банк зазнав масованої DDoS-атаки.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+8
Нал у банці надійніше ніж безнал у банку.
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09.01.2024 09:21
+3
І зовсім не через хакерські атаки. Зелені можуть відібрати гроші легким натисканням кнопки.
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09.01.2024 09:50
+1
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09.01.2024 09:13
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09.01.2024 09:13 Відповісти
Нал у банці надійніше ніж безнал у банку.
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09.01.2024 09:21 Відповісти
І зовсім не через хакерські атаки. Зелені можуть відібрати гроші легким натисканням кнопки.
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09.01.2024 09:50 Відповісти
Ага, тому тільки гроші для оплати телефону, інету, комуналки. Бо ці зелені приколи можуть дійти до абсурду..
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09.01.2024 09:59 Відповісти
Так-так, надійніше, особливо в умовах, коли є 50% вірогідність отримати пекельну яму замість свого будинку після кожного обстрілу.
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09.01.2024 10:06 Відповісти
Якшо тебе вбʼє, то безнал тобі ніяк не допоможе
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09.01.2024 11:38 Відповісти
Деякі люди на роботу ходять, а не просиджують цілими днями в підвалі маминої хати. Єслі шо
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09.01.2024 13:23 Відповісти
Та й не треба думати тільки про себе. Після смерті ваші гроші зможуть використати ваші рідні. А готівка просто згорить.
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09.01.2024 13:25 Відповісти
Тримайте гроші в налі.
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09.01.2024 10:11 Відповісти
Ага, тримайте. Бандити різного штибу, та й просто квартирні злодії, вітають такі ініціативи обома руками.
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09.01.2024 13:24 Відповісти
Це вже нюанси.
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12.01.2024 17:07 Відповісти
Це ваші гроші, вам видніше як для вас краще. Потім не плачте тільки))
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12.01.2024 17:14 Відповісти
В Монобанка немає власних відділень, він працює тільки онлайн на мобільних пристроях. Тигіпко та менеджери часів Бені створили віртуальний проект. Якщо гроші полетять у прірву, то клієнтам не буде навіть куди звертатись. Довіряти кошти в таку структуру, це така ж помилка, як вибрати клоуном собі керівника
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09.01.2024 12:18 Відповісти
Так виборці Зеленського та клієнти Монобанку зачасто одні й ті самі люди...
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09.01.2024 13:19 Відповісти
 
 