У роботі monobank стався збій (оновлено)

Вранці, 9 січня, в роботі віртуального банку monobank стався збій. Невдовзі фахівцям вдалося полагодити систему.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

"Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую", – зазначив він. Менше, ніж за годину банкір заявив про відновлення роботи після збою.

Раніше користувачі банку скаржилися, що не працюють сервіси накопичення "Банки". Утім, перекази з картки на картку відбувалися без проблем.

Як повідомлялося, 12 грудня банк зазнав масованої DDoS-атаки.