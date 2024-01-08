Кабмін скасував мораторій на відключення комунальних послуг та стягнення боргів через суд
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Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.
Про це йдеться в постанові Кабміну від 29 грудня 2023 року №1405, передає ЕП.
Мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії.
Для решти споживачів комунальних послуг, згідно з постановою, відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг.
Також відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги в судовому порядку.
Крім того, Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги.
Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі. Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (у тому числі отримані в іноземній державі), відбування покарання тощо.
Мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.
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Еще одна проблема - это многомиллиардные долги облгазов. К концу года облгазы и облгазсбыты задолжали «Нафтогазу» 76 млрд грн, по данным руководителя госкомпании Чернышова. Отдельно облгазы должны «Оператору ГТС» 16,8 млрд грн. После национализации облгазы не смогут заниматься основной деятельностью, поскольку потеряют лицензию, говорит Макогон. Фактически это означает, что облгазы обанкротятся, а их долги перед государственными компаниями придется списать.
Щодо Коломойського - так наче ж заарештований. Чи ти маєш якісь інші достовірні відомості?
Щодо проституток - ніколи не чув, щоб вони щось просили. Заробляють доступним їм способом.
Ти, схоже, теж заробляєш доступним тобі способом. Скільки тобі за кожен висер платять?
Нічого не получається. Спочатку розберися - https://forbes.ua/company/vadim-novinskiy-ryatue-biznes-na-650-mln-vid-sanktsiy-yaki-otrimav-za-zagravannya-z-rosieyu-yak-yomu-v-tsomu-dopomozhe-kiprskiy-trast-17012023-11142 , а потім мучай клаву.
Во время войны вообще должны отменить коммуналку и оплачивать все из бюджета.
ДТЭК ПОКУПАЕТ У ЭНЕРГОАТОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗА КОПЕЙКУ, А ПРОДАЕТ ЗА ТРИ ТЫСЯЧИ ГРИВЕНЬ
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html
За что я должен платить этому вору? Президент давал обещания, что не будет такого? Пусть оплачивает из своего кармана или уходить нах с поста, брехло и кидала Зеленский.
успіхів.
Я сміюсь над ушльопками, які принципово не оплачують комуналку десятиліттями, маючи середній і навіть високий рівень життя - тому що вони ж не лохі, правильно? Держава вже двічі таким пробачала борги, замість конфіскації майна через суд, то чого б не пробачити втретє, правильно?
https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/ekonomiya/kto-mozhet-ne-poluchit-subsidiyu-v-2023-godu-prichiny-otkaza/
https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-otmenil-subsidii-potrebitelyam-schetchikov-1534926775.html
https://opentv.media/ua/viplati-perenesli-subsidiyi-skasuvali-shho-zminitsya-dlya-ukrayintsiv-iz-travnya-tsogo-roku
тобто, на рівному місці людям голоовняк - думай як в гривні перевести, комісії, оплати.
ну і тут правильно пишуть за опалення - нараховують аж бігом по стандарту, а потім бігай доказуй.