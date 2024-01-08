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Новини Комунальні послуги
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мораторій (118) комунальні послуги (306) штраф (983)

Кабмін скасував мораторій на відключення комунальних послуг та стягнення боргів через суд

Новини БізнесЦензор Комунальні послуги

тарифы,льготы,коммуналка,субсидии

Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 29 грудня 2023 року №1405, передає ЕП.

Мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії.

Для решти споживачів комунальних послуг, згідно з постановою, відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг.

Також відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги в судовому порядку.

Крім того, Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги.

Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі. Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (у тому числі отримані в іноземній державі), відбування покарання тощо.

Мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+6
Ахренел наш народ который этот мораторий воспринял как команду "не платить"!
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08.01.2024 21:23
+4
Ну да , у всех доход вырос и мирное небо над головой ... Так давайте с...ки зимой отключать от услуг .
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08.01.2024 21:41
+4
Вы ********* и хотите чтобы те жители кто остался-они замерзли потомучто Азметовсекая обленерго обанкротится и перестанет отапливать?. А обанкротится она полюбому если 30% квартир не платят за ЖКХ.
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08.01.2024 23:29
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Мля...Они там вообще уже охренели ?
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08.01.2024 21:14 Відповісти
Ахренел наш народ который этот мораторий воспринял как команду "не платить"!
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08.01.2024 21:23 Відповісти
а если это платеж свинособаке ахметову ли фирташу? нафтогаз до сих пор ни как не может забрать все облгазы, а по облэнерго никак нельзя менять поставщика-ахметова и его суркисни, так и финансируем ублюдков которые звали русский мир
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08.01.2024 21:40 Відповісти
Вы ********* и хотите чтобы те жители кто остался-они замерзли потомучто Азметовсекая обленерго обанкротится и перестанет отапливать?. А обанкротится она полюбому если 30% квартир не платят за ЖКХ.
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08.01.2024 23:29 Відповісти
ми готовы платить европейскую цену только не гандону ахметову который в европе уже давно бы сидел за воровство коррупцию и финансирование свынособачьей пятой колоны
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09.01.2024 00:08 Відповісти
Знов відмазки, так само як і з мобілізацією. "Ми гатови ідті ваєвать кагда вот тє дєті мажорав тожє пайдут", "ми гатови платіть каму угодна тока нє ахмєтову"... чим відрізняється нарід від громадян? Громадянин розуміє своє обов'язки, нарід знає лише про "права", і то тільки то, що йому сказав сусід вава за пляшкою або шо по тік-току одним оком бачив від блохера Зашкварного.
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09.01.2024 09:29 Відповісти
разве проблема скасувати монополію ахметова, дозволити всім обслуговувати та ремонтувати мережі, підключати споживачів, будувати нові мережі трансформатори електростанції без ахметова??? купувати ее на ринку а не в ахметова, Ну на газ же змогли зробити вільний вибір постачальника.
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09.01.2024 09:39 Відповісти
Mikhail F - судячи з собачої на якій твій допис, на кацапщині сидиш і тому не знаєш що облгази у Фірташа забрали УСІ !
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09.01.2024 00:03 Відповісти
перемога???
Еще одна проблема - это многомиллиардные долги облгазов. К концу года облгазы и облгазсбыты задолжали «Нафтогазу» 76 млрд грн, по данным руководителя госкомпании Чернышова. Отдельно облгазы должны «Оператору ГТС» 16,8 млрд грн. После национализации облгазы не смогут заниматься основной деятельностью, поскольку потеряют лицензию, говорит Макогон. Фактически это означает, что облгазы обанкротятся, а их долги перед государственными компаниями придется списать.
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09.01.2024 00:19 Відповісти
Продадуть знову.
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09.01.2024 01:06 Відповісти
а хто купить - крім ахметова і коломойського ніхто не має бабла і куплених шлюх у владі яка їм ці облгази буде продавати
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09.01.2024 06:09 Відповісти
Прямуй у кільватері руссского воєнного корабля! Я пенсіонер і маю сина-студента на утриманні, й у мене, чомусь, все й за все заплачено, а тобі - то Фірташ, то Ахметов.
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09.01.2024 08:19 Відповісти
ну ну аще у тебе дятла війна, сама корумпована країна у Європі, з самими багатими олігархами, самими жебрацькими пенсіонерами, самими найнижчими зарплатами, самим конченим судом, Яку країну ти дибіл сину залишаєш?
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09.01.2024 08:52 Відповісти
По-перше, долбойожику, дятел - це красивий і корисний птах, санітар лісу і саду. По-друге, комуняко недобитий, твій час вже минув і не повернеться. Прямуй туди, куди тобі сказано. Без тебе роберемось - що і як нам робити.
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10.01.2024 09:53 Відповісти
ну ну як проститутка ходиш по світу і просиш гроші ? в той час як твій ахметов тільки по роттердам вкрав 40 млрд., а коломойський тільки по привату 150 млрд?
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10.01.2024 11:37 Відповісти
Щодо Ахметова - ти можеш написати будь-яку страшну суму, а, тим часом, я вже з ліку збився і точно не згадаю - скільки раз суди закривали ту горе-справу "Роттердам+". А тим часом - https://shakhtar.com/uk-ua/news/2023/november/15_news/15_scm_rinat-akhmetov-foundation_fc-shakhtar/
Щодо Коломойського - так наче ж заарештований. Чи ти маєш якісь інші достовірні відомості?
Щодо проституток - ніколи не чув, щоб вони щось просили. Заробляють доступним їм способом.
Ти, схоже, теж заробляєш доступним тобі способом. Скільки тобі за кожен висер платять?
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11.01.2024 08:31 Відповісти
а про православну суку що твоя методичка велить писати?
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11.01.2024 22:17 Відповісти
Ну, не всі ж, подібно тобі, за методичкою пишуть. Ти не знав?
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12.01.2024 11:23 Відповісти
методичка про бандита ахметова на сайті його ж фут клубу, а про православну суку де почитати, власника 30% бізнеса бандита, шахтарем православна **** тоже володіє? чому шифрується ахметовська православна ****?
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13.01.2024 09:52 Відповісти
Гуглом користуватися не вмієш? Ну, на тобі - https://www.liga.net/tag/vadym-novynskyy Хоч з посиланням знаєш, що робити?
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14.01.2024 08:34 Відповісти
питання в тому якщо проти православної суки ввели санкції то чому проти бандита ахметова не вводять санкції і всіх його активів? получається православна **** через метінвест помагає ЗСУ під санкціями
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14.01.2024 09:57 Відповісти
"получається православна **** через метінвест помагає ЗСУ під санкціями " (С)
Нічого не получається. Спочатку розберися - https://forbes.ua/company/vadim-novinskiy-ryatue-biznes-na-650-mln-vid-sanktsiy-yaki-otrimav-za-zagravannya-z-rosieyu-yak-yomu-v-tsomu-dopomozhe-kiprskiy-trast-17012023-11142 , а потім мучай клаву.
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14.01.2024 12:06 Відповісти
Все вірно -//Передача активів у траст має захистити їх від санкцій з боку держави, каже.....// Санкції має получити метінвес бандита
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14.01.2024 13:07 Відповісти
Ти сам собі ще не набрид?
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15.01.2024 12:37 Відповісти
а ти молодець, показав чудову інформацію про гандонів ахметова і його православну суку, дякую!
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16.01.2024 19:37 Відповісти
Тут інтриги немає-собі ж і "продадуть".
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09.01.2024 12:03 Відповісти
Ну да , у всех доход вырос и мирное небо над головой ... Так давайте с...ки зимой отключать от услуг .
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08.01.2024 21:41 Відповісти
До чого тут дохід? Не їбіть будь ласка мозок собі і людям! Як знаходитесь за межею бідності, для вас є субсидії, оформлюйте і користуйтесь. А то знаю я таких бідних, в мене півбудинку таких умніків, по три лєксуса в сім'ї, дві трикімнатні квартири оформлені в пєнтхаус, заміський шикарний будинок, ділянка в два гектара - а за комуналку бідосям нема чим платить!!! Ще й суки хизуються - мовляв ми умні а ви лохи, нам вже двічі борг держава списувала, а ви платіть, платіть...
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09.01.2024 09:41 Відповісти
Да что ты ***** такое несешь? У большей части населения физически нет денег платить за коммунальные услуги. Тем более, что обещали, что до конца войны это делать не надо. Еще и приняли это в самый разгар зимы. Сейчас массово начнут людей на мороз выгонять. К чему это приведёт. К тому, что еще больше народа захотят хоть куда от этой ******** власти сбежать. Хоть в рашку, где платежи меньше и пенсии выше. Кому выгоден этот закон, только российским холуям Ахметову и Фирташу и лично Путину.
Во время войны вообще должны отменить коммуналку и оплачивать все из бюджета.
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09.01.2024 14:52 Відповісти
Я вам розкрию величезний секрет: вам ніхто нічого не "должен" взагалі. Комунальні послуги - це саме те, що й закладено в назву: послуги. Ви ж не вимагаєте, щоб вам безкоштовно надавали інші послуги? Більш того, свої фахові послуги ви теж безкоштовно надавати не збираєтесь. Чого ви вирішили, що комуналка якось відрізняється? Не бажаєте платити - або отримуйте субсидію, якщо ви за межею бідності, або сидіть при свічці в картонній коробці під мостом.
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09.01.2024 15:21 Відповісти
13 Конституции Украины - Земля, ее недра, атмосферный воздух и т. д. принадлежат Каждому Гражданину Украины. Где моя часть? За что платит народ путинским холуям Фирташу и Ахметову? Тем более во время войны, когда большая часть не в состоянии платить, должны конфисковать и за счет бюджета оплачивать. Владелиц недр никак в картонной коробке сидеть не должен. Рассказать, как электричество поступает Ахметке?
ДТЭК ПОКУПАЕТ У ЭНЕРГОАТОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗА КОПЕЙКУ, А ПРОДАЕТ ЗА ТРИ ТЫСЯЧИ ГРИВЕНЬ

https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html

За что я должен платить этому вору? Президент давал обещания, что не будет такого? Пусть оплачивает из своего кармана или уходить нах с поста, брехло и кидала Зеленский.
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09.01.2024 15:32 Відповісти

успіхів.
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09.01.2024 16:36 Відповісти
Ты смеешься над всем народом Украины? Над бабушками у которых и так все украли, а теперь на мороз на смерть выгонять будут. Красавец.
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09.01.2024 16:55 Відповісти
"Бабушки" давно вже оформили субсидії і за них платить держава.
Я сміюсь над ушльопками, які принципово не оплачують комуналку десятиліттями, маючи середній і навіть високий рівень життя - тому що вони ж не лохі, правильно? Держава вже двічі таким пробачала борги, замість конфіскації майна через суд, то чого б не пробачити втретє, правильно?
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09.01.2024 16:57 Відповісти
Субсидии отменили. Кто не платил, тем отрезали газ и свет. Никому ни копейки не прощают. Кроме Ахметова, которыми миллиарды прощают. А ты мразь просто.
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09.01.2024 17:45 Відповісти
Ну звісно, в мене ж немає рідних з субсидіями. Розказуй далі свої казочки, брехливий дегенерате, але вже в ігнорі.
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10.01.2024 09:38 Відповісти
Но это же элементарно доказать, кто из нах брехливый дегенерат, поддерживающий воров, бандитов, и лжецов
https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/ekonomiya/kto-mozhet-ne-poluchit-subsidiyu-v-2023-godu-prichiny-otkaza/
https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-otmenil-subsidii-potrebitelyam-schetchikov-1534926775.html
https://opentv.media/ua/viplati-perenesli-subsidiyi-skasuvali-shho-zminitsya-dlya-ukrayintsiv-iz-travnya-tsogo-roku
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10.01.2024 14:43 Відповісти
Просто ********, это после того как повылазели Яхты , Вилы в Испании. Зеленый чел орал , во время войны не будет взыскание задолженость по коммуналке ...**** засели в раде придумали как не ***** так давай **** народ душить .. Я , мы , все заслужили эту **** войну ? Если нет мозгов как ее потушить , накуя душить людей своими указами....
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08.01.2024 21:22 Відповісти
Як вам "окрім окупованих територій і територій де ведуться бойові дії?!"А хтось би ризикнув поїхати туди і щось відключити?У нас через війну,втрату роботи люди на межі!Як таке взагалі може бути?путін подякує,ракети зекономить.Нащо йому пуляти мільярди по енергетиці,коли облгази і так пів країни відключать від газу,світла,води.Це що,для того,щоб люди,особливо похилого віку,мріяли опинитися в окупації?
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08.01.2024 22:09 Відповісти
А що робити тим хто виїхав? Не живуть, але комунальні щомісяця нараховують, за "прогнозованими" показниками
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08.01.2024 22:59 Відповісти
Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі. Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (у тому числі отримані в іноземній державі), відбування покарання тощо. Джерело: https://biz.censor.net/n3466384
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08.01.2024 23:17 Відповісти
вы говорите ерунду - за отопление (а это осноной тягар в зимний период в платежке) вам счета будут приходить при любом раскладе
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09.01.2024 13:12 Відповісти
Це текст зі статті, в кінці посилання на неї, уважно читайте.
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09.01.2024 13:55 Відповісти
Заходите в личный кабинет соотв служб,вносите показания счетчиков и платите. В Приватбанке в банкинге счета приходят автоматом. Если человек уехал за границу-у него должны быть деньги чтобы заплатить в среднем 30 долларовь за ЖКХ и он может это дистанционно сделать
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08.01.2024 23:23 Відповісти
Вже півроку висить борг за газ 4500грн. Показники і в особистий кабінет відправляв, і контролеру. Нараховують 0грн. А перерахунок за приписані 500 кубів ніхто не робить......Тобто штучно створюється борг, а потім постійно дзвонять з вимогою його погашення......
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09.01.2024 00:09 Відповісти
ой які розумні, мабуть строєм ходите? от знаю людей, у них немає доходів на гривневі картки, а спробуйте з польської оплатити в приваті, польша не пропусте.
тобто, на рівному місці людям голоовняк - думай як в гривні перевести, комісії, оплати.
ну і тут правильно пишуть за опалення - нараховують аж бігом по стандарту, а потім бігай доказуй.
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09.01.2024 13:25 Відповісти
Кто перееха за границу-у них есть 30 долларов в месяц дистанционно заплатить за ЖКХ. Кто переместился внутри Украины и живет например на Западе и снимает квартиру за 7-8 тыс гривень-у того явно есть деньги заплатить жкх за оставленную в скажем Днепре или Киеве квартирк в 1-2 тыс гривень. В Госбюджете нет денег,так еще нужно тратить на поддерку ЖКХ. Те кто уехал из городов где нет военных действий-тот заплатить за ЖКХ явно имеет деньги. Другое дело спасающие свои жизни уехавшие из прифронтовой зоны-тут конечно нужна отсрочка
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08.01.2024 23:27 Відповісти
В таком случае Зеленский должен уйти в отставку, вместе с кабмином. Он обещал, что такого не будет до конца войны и еще 6 месяцев.
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09.01.2024 00:10 Відповісти
А чего Военный Вождь молчит ? Помнится , когда в прошлом году летом хотели поднять тарифы на воду - ОНО как выскочило да как заверещало на НКРЭКУ , так сказать типа защитило пересічних, параллельно трахнув водоканалы. А тут куда свой язык спрятал ?
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09.01.2024 01:32 Відповісти
Введите второе пдв на газ и электрику и разрешите спекулянтам фирташам поднимать тариф на любой потолок,тогда можно будет всю страну выгнать на мороз и законно завладеть их недвижимостью.
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09.01.2024 08:46 Відповісти
Просто окуеть , мораторий не распространяется на оккупированные территории , а вы **** хотели щимить и там ? Люди окуевшие от войны разрухи , безработицы, потеря бизнеса ,улет в жопу, поту сторону окопа выглядывают коллектора не пора ли ? Просто окуеть...
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09.01.2024 14:51 Відповісти
Предлагаю все счета почтой слать Зеленскому, пусть оплачивает, раз обещеал.
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09.01.2024 15:36 Відповісти
 
 