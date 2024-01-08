"Дніпроводоканал" вперше замовив німецьку хімію за цінами на рівні швейцарських

КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради 7 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ "Альфа-Лекс" флокулянту на 158,76 млн грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

До кінця 2024 року в Дніпро поставлять 5 тис. тонн розчин хлориду поліалюмінію Sachtoklar 39 виробництва Feralco Deutschland GmbH (Німеччина) по 39 690 грн за тонну. Його поставлятимуть протягом п’яти днів після заявки автоцистернами або в пластикових контейнерах на 1 тис. л.

Флокулянт Sachtoklar 39 використовується для очищення води. Він має такі властивості: вміст Al – 9%, вміст Cl – 21%, вміст Al1O3 – 17%, основність – 41%, масова частка нерозчинного у воді залишку – не більше 0,05%, густина – 1,37 г/куб. см, pH – 1.

У "Прозорро" не вдалося знайти інших закупівель флокулянту Sachtoklar 39. В українських інтернет-магазинах його теж немає. У швейцарському інтернет-магазині Chemieshop24 ціни різняться залежно від фасування та обсягу замовлення.

Ціна в найбільшому фасуванні по контейнерах вагою 1 200 кг при замовленні від шести піддонів складе 960 швейцарських франків за тонну. За курсом НБУ на дату підписання договору це дорівнює 40 264 грн за тонну. На сайті є примітка, що ціни можуть змінюватися, включаючи витрати на доставку та ПДВ.

Днями ДП "Дніпро-Західний Донбас" Дніпропетровської ОДА замовило інший розчин хлориду поліалюмінію PAX 18 виробництва Kemira (Польща) майже по 39 000 грн за тонну. Він подібний за властивостями: вміст Al – 9%, вміст Cl – 21%, вміст Al1O3 – 18%, основність – 41%, густина – 1,37 г/куб. см, pH – 1. Його поставлятимуть у Синельниківський район.

Фірма Senso Dynamics Llc (США) просила опублікувати документи у форматі Word, бо скани у форматі .pdf непридатні для оптичного розпізнавання символів і перекладу. Однак замовник відповів, що тендерна документація завантажена в машиночитаному форматі.

ТОВ "Капітал-Рост" знесло через АМКУ низку вимог тендерної документації, які колегія визнала дискримінаційними. Зокрема замовник вимагав довідку з банку про залишок коштів у обсязі не менше 3% очікуваної вартості закупівлі.

Крім того, вимагались сертифікати ISO 9001:2015 і ISO 14001:2015 в області розробки виробництва і продажу флокулянтів саме на основі солей алюмінію для очищення води питного і промислового призначення. Ще треба було надати технічну довідку або акт щодо проведення досліджень в лабораторії замовника, а якщо їх немає, то документ про проведення лабораторних випробувань запропонованого товару на очисних спорудах питної води, що використовують воду з річки Дніпро. Причому з певними параметрами вхідної води та води після обробки флокулянтом.

Після рішення АМКУ замовник прибрав ці вимоги з тендерної документації, але фірма програла по ціні.

"Альфа-Лекс" була створена в 2009 році в Павлограді Дніпропетровської області. Тоді її засновником і директором був Дмитро Юрійович Мовчан із Дніпра. У 2017 році фірму перереєстрували в Ужгороді, а її засновниками стали нова директорка Лариса Єремеєва і Владислав Баришніков із Дніпра.

Із грудня 2022 року вона отримала підрядів на 185,52 млн грн, із яких цей – найбільший.