За тиждень після старту другого етапу ринку землі не укладели жодної угоди за участю юросіб, – Сольський

Упродовж першого тижня від моменту старту другого етапу ринку землі в Україні не було укладено жодної угоди за участю юридичних осіб.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"У нас цілий тиждень вже нового року. У нас немає ні однієї угоди в країні з юридичної особою (на ринку землі, – ред.). Ніхто не спішить", – сказав Сольський.

Сольський зазначив, що вільний ринок землі дозволить Україні залучати інвестиції в економіку та спонукатиме бізнес до розвитку.

Ринок сільгоспземель в Україні відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали фізособи, які є громадянами України та не планують отримати ділянку понад 100 га.

Другий етап ринку землі стартував 1 січня 2024 року, під час якого купувати у власність сільгоспземлі отримали можливість і юридичні особи з обмеженням до 10 тис. га в одні руки.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.