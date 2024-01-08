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За тиждень після старту другого етапу ринку землі не укладели жодної угоди за участю юросіб, – Сольський

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

земля

Упродовж першого тижня від моменту старту другого етапу ринку землі в Україні не було укладено жодної угоди за участю юридичних осіб.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"У нас цілий тиждень вже нового року. У нас немає ні однієї угоди в країні з юридичної особою (на ринку землі, – ред.). Ніхто не спішить", – сказав Сольський.

Сольський зазначив, що вільний ринок землі дозволить Україні залучати інвестиції в економіку та спонукатиме бізнес до розвитку.

Ринок сільгоспземель в Україні відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали фізособи, які є громадянами України та не планують отримати ділянку понад 100 га.

Другий етап ринку землі стартував 1 січня 2024 року, під час якого купувати у власність сільгоспземлі отримали можливість і юридичні особи з обмеженням до 10 тис. га в одні руки.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.

Автор: Галина Ялівець
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Хто такі юрособи? Земля належить тому, хто за неї проливає кров.
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08.01.2024 20:43 Відповісти
 
 